Pasquale La Rocca, chi è e dove insegna danza

Ballerino, coreografo e artista di successo: Pasquale La Rocca è un personaggio dalle tante sorprese con un talento che ha superato i confini italiani.

Fra i ballerini professionisti di Ballando con le Stelle uno fra i più apprezzati è Pasquale La Rocca, in coppia con Barbara D’Urso. Originario di Napoli, sportivo e affascinante, ma anche particolarmente sensibile, Pasquale è riuscito a conquistare il cuore del pubblico, creando un legame speciale con la conduttrice.

Chi è Pasquale La Rocca: carriera e Ballando con le Stelle

Classe 1989, Pasquale La Rocca è nato a Napoli, sotto il segno del Cancro e ha iniziato a coltivare la passione per la danza sin da quando aveva solamente 9 anni. La sua carriera è cominciata nel 2003 quando ha deciso di partecipare a varie competizioni con Concetta Picascia, arrivando terzo ai Campionati Nazionali italiani.

Nel 2012 la scelta di lasciare Napoli per raggiungere l’Inghilterra, iniziando a lavorare nel corpo di ballo di alcuni musical. Sino al 2019 quando Pasquale è entrato nel cast del programma Dancing with the stars, aggiudicandosi il primo premio, nell’edizione belga della trasmissione, in coppia con l’influencer Julie Vermeire.

In seguito ha vinto ben due stagioni nell’edizione irlandese dello show e nel 2022 è approdato a Ballando con le Stelle vincendo la competizione insieme alla giornalista Luisella Costamagna. Nello stesso anno il ballerino è entrato nel Guinness dei Primati per aver percorso la distanza più lunga di sempre con passo a due, per un totale di 12,6 chilometri. Ha poi trionfato ancora nel programma condotto da Milly Carlucci, ballando con Wanda Nara.

Attualmente il ballerino e coreografo non insegna in una sola scuola di danza, ma realizza workshop come freelance sia in Italia che all’estero.

La vita privata di Pasquale La Rocca

Pasquale La Rocca, nonostante sia un personaggio pubblico, non ha mai svelato nulla sulla sua vita privata. Il ballerino, che oltre all’italiano parla anche francese, spagnolo e inglese, su Instagram condivide foto che riguardano il lavoro e le sue passioni, senza rivelare troppo.

A Ballando con le Stelle ha attirato da subito l’attenzione la sua forte intesa con Barbara D’Urso. “Il nostro legame è molto intenso – ha confessato il ballerino, durante un’intervista a La Vita in Diretta di Alberto Matano -. Negli anni scorsi sono sempre stato tanto rigido e professionale, adesso è diverso, qualcosa è cambiato. La nostra è una condivisione, un’intesa, una sintonia, un’energia. Tra noi c’è un bellissimo rapporto”.

Pasquale e Barbara d’altronde hanno creato da subito un legame intenso, sia dentro che fuori dal programma, fra dirette Instagram, scherzi, ma anche confessioni importanti. Così tanto che moltissimi fan della trasmissione hanno spesso parlato di un possibile flirt, mentre Rossella Erra, volto dello show, li ha definiti come “molto vicini”.

La Rocca, da parte sua, ha mostrato spesso di apprezzare la D’Urso per la sua determinazione. La conduttrice non si è mai lasciata scoraggiare, sia dalle coreografie difficili che dai giudizi della giuria di Ballando con le Stelle, dimostrando grande forza di volontà.

“Barbara è una macchina – ha racontato Pasquale La Rocca -, è determinata, puntuale, mi fa mille domande per capire, per migliorare. Si sveglia presto, si allena tanto, alle prove non si lamenta, anzi vorrebbe ripetere i passi all’infinito. La cosa bella è che si sta affidando e fidando di me”.

