Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca “si starebbero frequentando in gran segreto”

Un legame speciale che non è passato inosservato e che sta facendo discutere quello tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. La concorrente di Ballando con le stelle e il suo maestro hanno un feeling particolare, che non è sfuggito al pubblico. A quanto pare questa complicità starebbe andando oltre il palco dello show di Milly Carlucci, visto che i due si starebbero frequentando in gran segreto.

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, frequentazione in gran segreto: l’indiscrezione

È innegabile che tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca ci siamo un feeling speciale: la coppia di Ballando con le stelle ne ha già dato prova, mostrando sul palco un’evidente complicità. Ma pare che il loro legame vada oltre lo show di Milly Carlucci. A lanciare l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che in un primo momento nelle sue storie Instagram aveva accennato a un presunto legame sentimentale nato tra una concorrente e il suo ballerino.

“A quanto pare, tra un ballerino e una concorrente di Ballando con le Stelle è scoppiato un feeling che va ben oltre la pista. I due si starebbero frequentando in gran segreto, cercando di mantenere tutto lontano dai riflettori. Ma chi lavora nel programma parla chiaro: tra loro c’è un’intesa fortissima, sguardi complici e quella tensione romantica che non passa inosservata”, si leggeva tra le storie di Marzano.

Il messaggio di Deianira ha scatenato ipotesi e commenti, e in tantissimi hanno pensato che si parlasse proprio di Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, una delle coppie più amate del programma. Poco dopo l’esperta di gossip ha pubblicato un messaggio ricevuto in privato dal collega Amadeo Venza, che sembra confermare le voci: “Lui, a diverse persone, lo ha proprio detto: da quando ha conosciuto Barbara la sua vita è cambiata. Dice che è una donna eccezionale, che gli dà sicurezza, che lo fa sentire protettivo nei suoi confronti”, si legge.

Stando a quanto riportato dalla fonte vicina a Pasquale La Rocca, il ballerino starebbe costruendo le coreografie “proprio perché è preso da lei anche a livello emotivo“, e sarebbe talmente coinvolto da essere quasi “innamorato di Barbara, anche se ovviamente non lo può dire apertamente…”.

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, cene romantiche mano nella mano

A confermare è stata la stessa Marzano: “Sì, parlavamo proprio di loro. Mi hanno detto che spesso cenano insieme in un ristorante lontano da occhi indiscreti. Barbara è raggiante, chiacchierano tanto e lui le tiene spesso la mano“.

Del resto lo stesso Pasquale La Rocca a Domenica In aveva parlato del rapporto speciale con la conduttrice: “Quando ho saputo che sarei stato l’insegnante di Barbara D’Urso sono rimasto a bocca aperta – aveva confessato qualche tempo fa il ballerino al settimanale Gente -. È un volto iconico nel nostro Paese, io sono cresciuto vedendo il suo sorriso in tv. Quando l’ho detto a casa i miei genitori, i nonni, sono impazziti: non vedono l’ora di conoscerla”.

Pasquale aveva poi aggiunto: “È napoletana come me: schietta, autentica, con una bella tempra. Mi ha detto che mi deve regalare un ‘corniciello’ rosso. Il feeling è scattato all’istante. Sono onorato. È una macchina. Determinata, puntuale, mi fa mille domande per capire e migliorare. Si sveglia presto, si allena tanto, alle prove non si lamenta… Si sta affidando e fidando di me”.

