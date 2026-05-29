Belen, giorni complicati prima dell’ospedale: i due incidenti stradali a Milano

Getty Images Belen, 41 anni di bellezza e passione: le tappe più importanti della sua vita

Belen Rodriguez sta attraversando un periodo complesso sotto ogni punto di vista: nei giorni antecedenti alla vicenda avvenuta in casa sua, dove sarebbe rimasta bloccata in bagno e in seguito trasportata in ospedale, la showgirl e conduttrice avrebbe causato due incidenti a Milano. Non essendosi fermata, rischierebbe una denuncia per omissione di concorso: al momento, sono al vaglio gli accertamenti dei sinistri.

Belen Rodriguez, i due incidenti a Milano

Tutto è iniziato qualche giorno prima: da tempo il suo nome era in ballo per la conduzione dell’Isola dei Famosi, che dovrebbe tornare con un format rinnovato. Poi, però, qualcosa non è andato per il meglio: sfumata l’occasione con Mediaset, il nome di Belen Rodriguez è tornato al centro della cronaca per un fatto avvenuto nella sua abitazione nella mattina del 25 maggio, quando i vicini hanno allertato i soccorsi dopo aver udito delle urla.

A gridare era Belen, con differenti ricostruzioni: secondo Gente, infatti, si sarebbe trattato di un incidente domestico e sarebbe rimasta chiusa in bagno. Dopo l’intervento dei soccorsi, Belen è stata trasportata in ospedale, dove è rimasta per poco tempo, dimessa in buone condizioni poche ore dopo. C’è però un altro tassello, di cui aveva parlato il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter: Belen avrebbe causato dei tamponamenti in centro a Milano, sabato 23 maggio.

Il primo sarebbe avvenuto in via Melzi d’Eril, alle 19.30, e poi nelle vicinanze dell’Arco della Pace. Oltre a quello di via Melzi d’Eril, dopo qualche minuto, ci sarebbe stato un altro incidente in via San Marco, dove ha urtato prima una moto e poi alcune autovetture. Belen è stata riconosciuta da alcuni testimoni; una persona ha anche scattato una foto della showgirl al volante del suo Land Rover Defender. Non essendosi fermata per prestare aiuto e fornire i propri dati (tre persone avrebbero riportato lesioni lievi, medicate in ospedale e dimesse con prognosi di cinque giorni), la showgirl ora rischierebbe una denuncia per omissione di soccorso.

Il periodo complicato di Belen Rodriguez

La macchina degli accertamenti sta procedendo, anche se al momento non è arrivato alcun commento o dichiarazione ufficiale: né da parte di Belen, né da parte della sorella Cecilia Rodriguez, che pure è una delle voci più attive sui social grazie alla quotidiana condivisione di video. Una scelta non diversa da quelle che hanno già compiuto i Rodriguez: ne parleranno solo se saranno pronti, con la volontà di proteggere la famiglia durante uno dei suoi momenti più delicati.

Stando alle ricostruzioni più recenti, però, accanto alla conduttrice non sarebbero mancati gli affetti. Sembra che proprio Cecilia stia sostenendo Belen; i genitori si troverebbero al momento in Argentina. Quanto ai padri dei suoi due figli, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, sarebbero stati avvisati dalle forze dell’ordine nelle prime fasi dell’intervento, per il timore che Santiago e Luna Marì potessero trovarsi in casa, ma non erano presenti.

A confortare Belen in queste ore c’è anche l’amica Patrizia Griffini, che starebbe gestendo le telefonate e rassicurando i più vicini sulle condizioni della conduttrice; da sempre, è una delle persone più importanti al suo fianco.