Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca sul presunto ritiro di Barbara D’Urso: “È una testa dura”

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca rompono il silenzio su "Ballando con le Stelle" e raccontano cosa succederà dopo l'infortunio

Ballando con le Stelle 2025 continua a mescolare glitter e imprevisti. Tra performance da standing ovation e stop inattesi, il dance show di Milly Carlucci sta diventando una vera saga di colpi di scena.

Dopo l’infortunio che ha fermato Francesca Fialdini, ora anche Barbara D’Urso è finita sotto i riflettori per un problema fisico inatteso. In molti hanno temuto che Carmelita potesse lasciare la pista e ora è arrivata la risposta.

“Ballando con le Stelle”, Barbara D’Urso non si ritira

Negli anni Barbara D’Urso ha dimostrato che fermare la sua determinazione è quasi impossibile. Sempre pronta a mettersi in gioco, vigile e instancabile, la conduttrice che ha allacciato le scarpe da ballo per lanciarsi nell’avventura di Ballando con le Stelle continua a mostrarsi coraggiosa.

E se i commenti spesso poco garbati dei giudici non hanno scalfito la sua voglia di stare in pista, a quanto pare nemmeno un infortunio può riuscirci. Dopo essersi sottoposta a una visita ortopedica al Sant’Andrea di Roma, dove si è recata per capire l’origine del dolore alla spalla sinistra, in molti hanno pensato che per lei potesse essere arrivato il momento della decisione più sofferta: lasciare lo show.

A tranquillizzare tutti, però, ci hanno pensato proprio lei e il suo compagno di ballo, Pasquale La Rocca. I due hanno pubblicato un video dalla sala prove per aggiornare i fan sulle condizioni della conduttrice: un modo diretto, spontaneo e impossibile da fraintendere.

“Volevamo darvi un piccolo aggiornamento sullo stato di Barbara. C’è un intruso, siamo in tre“, dicono Barbara e Pasquale mostrando il tutore alla spalla.

Poi è Pasquale a prendere la parola: “È stata una settimana più complicata del solito. Lei è una testa dura: aveva questa infiammazione da qualche settimana, è peggiorata, ma lei si è buttata e siamo arrivati a questo”.

E la coppia chiude con un messaggio che sa di promessa: “Dobbiamo capire come poter ballare in questo modo, lo faremo. Non ci arrendiamo e non ci ritiriamo. Chi l’ammazza. Grazie per tutto il supporto, restate con noi, siamo uniti più che mai”.

Come sta Barbara D’Urso

Prima del video che ha rassicurato i fan della coppia formata da Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, il ritiro dalla gara sembrava una notizia tristemente certa. Tutto risale al 29 novembre, quando un movimento improvviso ha provocato a Barbara un forte dolore alla spalla sinistra: un fastidio presente da settimane, ma che in quel momento è diventato impossibile da ignorare.

La conduttrice si è quindi sottoposta alla visita ortopedica, ricevendo un referto che non ha lasciato spazio a interpretazioni leggere: “evento traumatico distrattivo spalla sinistra“. Un infortunio vero, che richiede attenzione e tempi di recupero precisi. Il documento medico parla infatti di almeno sette giorni di tutore, mobilizzazione cauta, passiva e assistita, e la possibile necessità di terapia infiltrativa.

Notizie che hanno acceso subito i dubbi sul suo futuro in gara, soprattutto perché Barbara arrivava da settimane di crescita costante, performance curate e posizionamenti sempre più alti. Proprio quando sembrava lanciata verso la fase decisiva del programma, la spalla ha imposto una frenata. Fortunatamente, almeno per il momento, la possibilità di uno stop definitivo è fuori discussione.

