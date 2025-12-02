Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso verso il ritiro: il referto parla chiaro

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Un’altra tegola su Ballando con le Stelle 2025. Dopo l’infortunio di Francesca Fialdini, anche un’altra protagonista di questa edizione – Barbara D’Urso – rischia di lasciare il dancing show di Milly Carlucci.

Nelle ultime settimane Carmelita stava volando alto (polemiche con Selvaggia Lucarelli a parte) tra applausi, podi consecutivi e coreografie che hanno emozionato il pubblico. Ora, la frenata improvvisa.

Una visita al Sant’Andrea di Roma, un dolore alla spalla che non accenna a migliorare e un referto medico, condiviso sui social, che sembra pronto a ribaltare ogni rosea previsione.

Come sta Barbara D’Urso, lascia Ballando con le Stelle?

Barbara D’Urso si fermerà davvero a un passo dalla fase più calda di Ballando con le Stelle? La domanda rimbalza ovunque da quando la conduttrice ha condiviso sui social il referto medico che racconta molto più di un semplice fastidio.

Niente storie patinate o frasi criptiche: Barbara ha mostrato la realtà dei fatti, reduce da una visita ortopedica al Sant’Andrea di Roma, dove è arrivata per capire l’origine di quel dolore alla spalla sinistra che la tormenta da settimane e che, nell’ultima puntata, è esploso proprio alla fine dell’esibizione.

Il verdetto dei medici non lascia spazio a interpretazioni leggere: “Evento traumatico distrattivo spalla sinistra”, si legge nel documento pubblicato da lei stessa. Un infortunio avvenuto il 29 novembre, a quanto pare in diretta, che adesso la costringe a indossare un tutore per almeno sette giorni. Non solo: i medici parlano anche di una mobilizzazione “cauta”, sia passiva che assistita, e di una futura terapia infiltrativa.

Qualche giorno fa, durante l’intervista a Domenica In con Mara Venier, Barbarella ha però manifestato la sua grinta e forza di volontà nonostante tutto. “Sono molto affaticata fisicamente, ma sono una guerriera. Sono felice perché sto facendo un percorso che mi piace, e molte persone che avevano un’immagine diversa di me stanno capendo in realtà chi sono”, ha dichiarato la 68enne.

Insomma, non è ancora chiaro se Barbara dovrà rinunciare allo show, ma il quadro è più serio del previsto. E mentre i fan si dividono tra preoccupazione e sostegno, resta un’unica certezza: per lei questa non è solo una gara di ballo, ma una sfida personale che, ancora una volta, si gioca sotto gli occhi di tutti.

Il futuro di Barbara D’Urso in televisione

Ballando con le Stelle è un banco di prova importante per Barbara D’Urso che, dopo questa esperienza, potrebbe tornare finalmente a condurre. Ovviamente in Rai, dove potrebbe presentare un people show sui sentimenti nella prossima stagione televisiva – si mormora dell’erede di Carramba che sorpresa! – oppure, perché no, prendere il posto di Mara Venier a Domenica In.

La stessa Zia Mara si è detta stanca di questo impegno settimanale e il 2026 potrebbe essere l’anno giusto per smettere e dedicarsi a progetti meno impegnativi. “Barbara D’Urso a Domenica In? Sarebbe bellissimo, lei è la numero uno”, ha detto qualche tempo fa proprio la Venier. E anche Barbara non è del tutto contraria all’idea, anzi. In fondo, ha condotto per così tanti anni Domenica Live su Canale 5…

