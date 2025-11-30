A Domenica In, Barbara D'Urso ha raccontato come sta davvero: la felicità è qualcosa che trova nei propri figli e l'amore è ora secondario

Il duro allenamento di Ballando con le Stelle ha il proprio scotto da pagare. Lo sa bene Barbara D’Urso, che a 68 anni ha scelto di scendere in pista, sopportando dure ore preparatorie. Ospite di Mara Venier a Domenica In, è stata accolta da un pubblico molto caloroso.

Al tempo stesso, però, la padrona di casa ha notato qualche kg in meno. Da qui ai dolori post allenamento ed esibizioni il salto è stato breve: “Come va la spalla? Insomma. Ho un problema da 20 giorni. Vado avanti con antidolorifici e cortisone ma voglio continuare a ballare, perché mi diverto”.

Perché ha scelto Ballando con le Stelle

Con gli appena 7 anni che le separano, Mara Venier e Barbara D’Urso si sono concesse una conversazione molto onesta. Al di là dei preamboli iniziali, ecco la domanda che ha cambiato il tono: “Come stai davvero, Barbara?”.

“Sto bene, anche se molto affaticata fisicamente. Sono però una combattente. Sono felice di questo percorso, che mi piace. Al di là di chi mi apprezza, ci sono tante persone che avevano una certa immagine di me. Molte di loro stanno capendo chi sono”.

Gli ultimi anni sono stati decisamente particolari. L’addio forzato a Mediaset e il periodo lontano dalla televisione. Una fase nella quale, però, non è stata ferma. Ha viaggiato, studiato e lavorato a teatro per due anni.

Alla fine, dopo i numerosi inviti da parte di Milly nel corso degli anni, ha scelto di accettare. Era semplicemente arrivato il momento giusto: “Volevo tornare ad avere un contatto con il pubblico, dopo 16 anni di rapporto diretto. Questa cosa mi mancava”.

La ricerca della felicità

L’esperienza di un’intera vita ha spinto Barbara D’Urso a dire che la felicità totale è irraggiungibile. È possibile ambire a dei momenti, certo, ma nel lungo periodo gioia e serenità è ciò di cui accontentarsi: “Io sono felice e serena, se i miei figli lo sono. È tutto improntato a quello. Sono una donna realizzata, con tante fragilità che le persone non conoscono, così come di imperfezioni”.

Mara Venier è però preoccupata del fatto che la collega non abbia al fianco un compagno. Qualcuno che proprio nei momenti più difficili possa affiancarla e sostenerla. “Io avevo Nicola quando sono stata ferma”, dice. Il percorso di ognuno di noi è però imprevedibile e così, a volte, ti ritrovi a perdere una certezza quasi senza preavviso. Un sentimento e una stabilità emotiva che ti vengono strappati via di colpo. Una riflessione, quella della D’Urso, che fa riferimento chiaramente al legame con Mediaet.

“Ho tanti amici e spesso ti riempiono la vita più di quanto possa fare un uomo. Ormai ho dato e sofferto per amore, ma sono fortunata. Ho al mio fianco Angelica, la mia migliore amica da quando ho 15 anni. Mi sopporta e supporta, e c’è sempre”.

Le porte non sono chiuse, nonostante i 68 anni, ma dev’essere davvero qualcuno di speciale, un principe azzurro molto intrigante per convincerla a “tornare in gioco”. Scopriamo poi che Mara aveva anche provato a farla fidanzare con “un uomo molto importante, che però non aveva proprio l’età che corrisponde al mio tipo”.

Non era molto più grande di lei, svela la padrona di casa, ma il problema era proprio quello. Barbara D’Urso non è interessata ai propri coetanei. Chiunque fosse interessato, dovrebbe sapere questo: “Non partiamo dalla mia età, perché vorrei un po’ più di simpatia e brio”.

