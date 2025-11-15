Barbara D’Urso è stata vittima di un infortunio a poche ore dall’inizio di "Ballando con le stelle e la sua partecipazione alla gara è in bilico

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca

Nella prima serata Rai 1 di sabato 15 novembre, come ogni settimana, andrà in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle. C’è il rischio, però, che non tutti i concorrenti possano prendere parte alla gara. La ballerina amatoriale più amata (e criticata) di questa stagione, Barbara D’Urso, è stata vittima di un grave infortunio che potrebbe costringerla a restare lontano dalla pista, almeno per questa volta.

Barbara D’Urso ko per l’infortunio, ma non molla

Barbara D’Urso, puntata dopo puntata, si è dimostrata una ballerina incredibile talentuosa e aggraziata. Dopo più di otto settimane di prove costanti e intensissimi allenamenti, la stanchezza inizia tuttavia a farsi sentire e il, seppur allenatissimo, corpo della conduttrice comincia a risentire di questi ritmi da vera sportiva. Durante una delle prove, D’Urso è stata vittima di un serio infortunio.

La conduttrice si è fatta male alla spalla, al trapezio e all’anca ed è stata costretta a correre dal fisioterapista. È proprio dallo studio del dottore che ha pubblicato un video messaggio ai propri fan. “Ce la faremo” la rassicura la fisioterapista. “Anche io sono un po’ preoccupata però ce la faremo” risponde Barbara, mentre spiega di essere lì a “fare le prove con la mia spalla”.

Il più ottimista sembra essere il maestro e ballerino professionista Pasquale La Rocca. “Non vedo l’ora di farvi vedere l’esibizione” promette con un grande sorriso. Grande professionista del ballo, saprà di certo quel che dice, seppur la partecipazione attiva di Barbara D’Urso alla puntata di sabato 15 novembre di Ballando con le stelle sia ancora incerta.

E chissà che l’infortunio non sia per la giuria l’ennesima scusa per scagliarsi contro Barbarella, la concorrente decisamente più criticata di quest’edizione – e forse anche di quelle precedenti.

Cosa succederà a Ballando con le stelle

Quello di Barbara non è il primo infortunio di quest’edizione dello show condotto da Milly Carlucci. A trovarsi in difficoltà prima della conduttrice 68enne anche la collega Francesca Fialdini e Carlo Aloia, il maestro in coppia con Nancy Brilli. Fialdini, a causa di un problema al piede, la scorsa settimana ha ballato (quasi da ferma) con l’arto fasciato, mentre anche il suo maestro Giovanni Pernice si deve ancora riprendere del tutto da una lussazione alla spalla.

La puntata di questa sera di Ballando con le stelle vedrà il ritorno in pista di Andrea Delogu, lontana dal programma dopo la tragica morte del fratello minore in un incidente stradale. E mentre si aspetta di capire come starà Giovanni Pernice e quanto sarà in grado di accompagnare la sua altrettanto infortunata allieva in pista, si attende l’arrivo del giornalista sportivo Pierluigi Pardo, ballerino per una notte, impegnato in un valzer assieme a Sara Di Vaira.

La coppia che si aggiudicherà la vittoria di questa puntata è un mistero, con la favorita Fialdini in difficoltà fisica. Mentre rischiano di lasciare il gioco Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, Marcella Bella e Chiquito e Andrea Delogu con Nikita Perotti, tutti e tre destinati al televoto e a rimettersi, dunque, al giudizio del pubblico. Non tutto è perduto, però, nelle prossime settimane ci sarà per tutti la possibilità di essere ripescati.