Andrea Delogu, il primo video dopo la morte del fratello: “Il vostro amore ci ha aiutati a non cadere”

A pochi giorni dalla morte del fratello Evan, Andrea Delogu è tornata in tv e ha ringraziato tutti quelli che le sono stati vicini

IPA Andrea Delogu torna in tv

Andrea Delogu torna in tv dopo la tragica scomparsa del fratello Evan, morto a soli 18 anni in un incidente stradale. Prima della messa in onda dello show La porta magica, la conduttrice ha voluto ringraziare quanti le sono stati vicini in un momento così difficile: “Il vostro amore ci ha aiutati a non cadere”.

Andrea Delogu in tv dopo la morte di Evan

A 10 giorni dal tragico incidente in cui suo fratello Evan ha perso la vita, Andrea Delogu torna in tv. Visibilmente emozionata, la conduttrice ha affidato il suo messaggio ad un breve prologo prima dello show La porta magica: “Ci sono momenti della vita in cui tutto si ferma e altri in cui, con grande fatica, ma con grande amore, si sceglie di ripartire. Nelle scorse settimane, la vita della mia famiglia e la mia si sono fermate, e ho avuto bisogno di silenzio, perché trovare le parole per raccontare quello che è accaduto è stato estremamente difficile”, ha esordito Andrea.

“Ho perso mio fratello Evan in un incidente, aveva soltanto 18 anni. Era un ragazzo straordinario, pieno di vita, di sogni e della luce che appartiene a chi è pronto ad abbracciare il mondo, come tutti i ragazzi della sua età. È successo, e adesso il dolore di questa perdita ingiusta accompagna ogni mio respiro e fa molta paura. Ma è qualcosa con cui dovrò imparare a convivere, ed è qualcosa che la mia famiglia ed io dobbiamo riuscire a trasformare in amore per la vita, perché è quello che dobbiamo a Evan”, spiega ancora Delogu.

La conduttrice ha quindi ringraziato la Rai, azienda per cui lavora, per averle dato la possibilità di fermarsi: impegnata con Ballando con le stelle, Andrea ha infatti saltato gli ultimi due appuntamenti con lo show, e tornerà per la prossima puntata: “Io desidero ringraziare profondamente chi ha compreso la mia necessità di fermarmi e grazie alla Rai per avermi concesso il tempo di prendermi cura dei miei cari, per non avermi mai fatto sentire pressioni, ma solo vicinanza e rispetto. Ora, a nome mio e della mia famiglia voglio ringraziarvi per l’empatia e l’affetto sincero che abbiamo ricevuto. Il vostro amore ci ha aiutati a non cadere. Grazie a tutti voi”.

Il lutto di Andrea e la pausa dalla tv

Evan Delogu, fratello della conduttrice Andrea, ha perso la vita lo scorso 29 ottobre in un tragico incidente. Dopo aver appreso la notizia, la showgirl è tornata a casa a Bellaria per vivere con la sua famiglia il tragico lutto, annullando la sua partecipazione alle prossime due puntate di Ballando con le stelle, di cui è una delle concorrenti: nel corso dello show, la stessa Milly Carlucci le aveva recapitato un messaggio di cordoglio, spiegando che la Delogu sarebbe tornata in gara sabato 15 novembre.

Anche l’altro programma condotto da Andrea, La porta magica, è stato sospeso per una settimana in seguito al lutto: le prime puntate dello show, in onda a partire dal 10 novembre, sono state registrate dalla presentatrice prima dell’incindente. Tuttavia, proprio in concomitanza con l’inizio del programma, Delogu ha voluto registrare un messaggio negli studi del format.

