Ballando con le Stelle, Andrea Delogu assente. Il saluto commosso di Milly Carlucci: “Ti aspettiamo”

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

La puntata di Ballando con le Stelle di sabato primo novembre si è aperta con un momento carico di affetto e rispetto nei confronti di Andrea Delogu, assente a causa del lutto che l’ha colpita nei giorni scorsi.

Una scelta, la sua, più che comprensibile, che non ha però impedito a Milly Carlucci e all’intero cast del programma di dedicarle un pensiero speciale, accompagnato da un saluto commosso e dal rinnovo delle condoglianze.

Milly Carlucci saluta Andrea Delogu commossa

Dopo la notizia del lutto di Andrea Delogu, non c’erano dubbi sul fatto che la puntata di Ballando con le Stelle sarebbe stata diversa dal solito. Forse ugualmente di grande spettacolo ma, più probabilmente, con la mancanza di un tassello importante.

Ed è così che, a inizio di puntata, dopo la sfida spareggio, Milly Carlucci ha scelto di fermarsi per dedicare un momento proprio a quel tassello mancante: Andrea Delogu, concorrente assente per il lutto del fratello Evan.

“Come vedete nel nostro gruppo manca Andrea Delogu e io chiedo a Nikita Perotti di raggiungermi qui nel centro della pista. Sapete che Andrea ha subito una tragedia questa settimana, un lutto gravissimo e a cui tutti quanti noi abbiamo partecipato. Andrea ha perso suo fratello” ha spiegato Milly accanto a Nikita, ballerino che accompagna Andrea, e il resto del cast di Ballando.

Nessun effetto scenico, nessuna enfasi in più: solo parole che cercano di restare all’altezza del dolore, senza pretendere di consolarlo.

“Per quello che può servire, c’è il fatto che un gruppo di amici senta profondamente il dolore di uno dei suoi componenti e si voglia aggiungere a confortare questa persona. Nikita è stato ieri al funerale del fratello di Andrea in rappresentanza di tutti noi”.

Poi, con la voce ancor più commossa, Milly si è rivolta direttamente ad Andrea: “Andrea, se sei davanti al televisore o se qualcuno ti può dire questo, ecco, quello che noi ti vogliamo dire è che non ci sono parole per lenire un dolore così grande, non abbiamo la pretesa di poterti dire niente che ti sia utile in questo momento. Però sappi che noi ti vogliamo un bene immenso e che ti aspettiamo a braccia aperte e con tutto il nostro affetto. Speriamo di farti sorridere ancora, vogliamo veramente farti sorridere. Questo caloroso applauso è per te Andrea, ti aspettiamo, è per te, da tutto il nostro pubblico e da tutti noi.”

“Ballando con le Stelle” aspetta Andrea Delogu

La vicinanza mostrata in diretta da Milly Carlucci e dal cast di Ballando con le Stelle si è aggiunta a quella di tanti che, negli ultimi giorni, hanno voluto abbracciare Andrea Delogu anche a distanza. Colleghi, amici, personaggi del mondo dello spettacolo e molti fan l’hanno salutata pubblicamente, con messaggi di affetto e di sostegno rivolti a lei e alla sua famiglia.

Lo stesso approccio è arrivato dalla produzione del programma, che ha scelto di non forzare tempi o aspettative: nessuna sostituzione, nessun “conto alla rovescia” per il suo rientro, solo una porta lasciata aperta. Un modo semplice per dire: “torna quando te la sentirai, e se te la sentirai“.

Un saluto, un applauso, e la certezza che lo spazio in pista non è stato riempito: è rimasto lì, ad aspettarla.

