Barbara D’Urso, angoscia prima della semifinale di Ballando con le stelle: “Sto malissimo”

Giorni complicati per Barbara D’Urso. La conduttrice, da sempre simbolo di solarità e tenacia, sta facendo i conti con un ostacolo tutt’altro che semplice: due lesioni ai legamenti e una borsite deltoidea. E a poche ore dalla semifinale di Ballando con le Stelle ha vissuto una nottata piuttosto turbolenta.

Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso sta ancora male

Barbara D’Urso ha condiviso sui social un video in cui appare struccata e provata da un dolore intenso. “Notte terrificante, ho provato un dolore assurdo”, ha ammesso ai suoi follower con grande sincerità. Ha mostrato le sue occhiaie e spiegato che la zona destra, quella della lesione al legamento, le causa un dolore insopportabile.

“Siccome mi vedete sempre allegra, sorridente, tonica, oggi invece va così. Sto malissimo. Domani c’è la semifinale e non posso arrendermi, ora una bella punturina e si va”, ha detto alla vigilia della semifinale di Ballando con le Stelle 2025, ricevendo immediatamente una valanga di messaggi di affetto e incoraggiamento.

Nonostante l’angoscia, Barbarella sembra decisa a voler continuare, a fare del suo meglio insieme a Pasquale La Rocca, per ottenere un posto nella finale del prossimo 20 dicembre. Dove la D’Urso resta una delle favorite anche se dovrà vedersela con le agguerrite Francesca Fialdini e Andrea Delogu.

Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso non molla

Il percorso di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle non è stato affatto semplice, soprattutto nelle ultime settimane, quando un infortunio ha cambiato tutto. All’ex volto Mediaset è stato prescritto l’uso di un tutore e un ciclo di infiltrazioni alla spalla.

Nonostante tutto, la voglia di ballare non è mai venuta meno: con il suo maestro Pasquale La Rocca ha ridisegnato le coreografie in base alle limitazioni fisiche, dimostrando una disciplina e una determinazione da vera ballerina professionista.

Il pubblico e la giuria hanno riconosciuto il suo impegno, premiandola con voti alti al termine della performance. E non è difficile capire perché Barbara D’Urso sia tra le favorite per la vittoria finale: il mix di eleganza, forza e resilienza che mette in ogni esibizione ha conquistato gli spettatori, trasformando ogni difficoltà in un esempio di coraggio.

Tra i concorrenti rimasti in gara a Ballando con le Stelle, Barbara si distingue non solo per il talento e la simpatia, ma anche per la capacità di trasformare il dolore in energia. La competizione entra ora nel suo momento più caldo, con alcune coppie eliminate e altre pronte a dare il massimo in pista.

Barbara D’Urso ha deciso di non nascondere nulla: il pubblico l’ha vista debole, provata, ma non sconfitta. La sua partecipazione a Ballando con le Stelle è più che una performance televisiva: è un racconto fatto di risolutezza e amore per ciò che si fa.

E a due puntate dalla finale i fan non possono fare a meno di tifare per lei, ammaliati da una donna che, anche di fronte al dolore, sa rialzarsi e sorridere.

In fondo, Barbara D’Urso non danza solo nella trasmissione di Milly Carlucci: danza anche nella vita, con tutta la sua forza e la sua autenticità.

