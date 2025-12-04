Ballando, Pasquale La Rocca accanto a Barbara D’Urso dopo l’infortunio: “Ballerai e sarai fantastica”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Barbara D’Urso non molla e si prepara ad affrontare la nuova puntata di Ballando con le Stelle nonostante l’infortunio. La conduttrice, che nei giorni scorsi si era fatta male ad un braccio, si è confessata nel corso di Ballando Segreto con Milly Carlucci.

Pasquale La Rocca accanto a Barbara D’Urso: il ritorno a Ballando con le Stelle

Di fronte a Milly Carlucci, Barbara D’Urso ha raccontato di essersi sottoposta ad alcuni controlli in ospedale, accompagnata da Pasquale La Rocca con cui ormai è inseparabile. Durante la visita ortopedica è emerso che la conduttrice ha una borsite che si è acutizzata dopo il primo controllo post infortunio, avvenuto il 13 novembre.

Nonostante le difficoltà Barbara ha confermato che si esibirà sulla pista di Ballando con le Stelle. Accanto a lei, a sostenerla in questa scelta, Pasquale La Rocca. Il ballerino e la conduttrice hanno creato un legame fortissimo nel corso della trasmissione. Un rapporto solido e intenso, diventato ancora più saldo di fronte alle difficoltà che sta affrontando la D’Urso.

“Non ti ritirerai mai. Ballerai e sarai fantastica”, ha garantito Pasquale La Rocca che si prepara a trovare una soluzione per consentire alla concorrente di ballare. “È una cosa nuova, il braccio. Sperimenterò anche questo”, ha chiarito.

Barbara D’Urso ha rivelato infatti che può piegare solamente di 30 gradi il braccio e che sono stati gli antidolorifici a consentirle di andare avanti, combattendo il dolore: “Quando li usi, lavori perché il dolore non ce l’hai. Dopo il paso doble e la lambada ho stirato la spalla. La mattina dopo, quando la domenica sono andata da Mara, avevo un po’ di dolore. Questa mattina ho detto: vado in ospedale, pago il mio ticket, e vado in ortopedia per capire cosa ho”.

La D’Urso ha sottolineato come Pasquale sia sempre rimasto al suo fianco, sostenendola quando sembrava aver perso le speranze a causa dell’infortunio. “All’1.25 di notte, siccome sapevo che mi ero fatta male, ho detto a Pasquale: ‘Ma io posso ballare col braccio così?’ E lui mi fa: ‘Assolutamente no’ – ha chiarito, parole che hanno dato grande forza alla presentatrice -. A chi vuole che io mi ritiri dico solo: ‘Salutame a soreta’”.

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, un legame speciale

È bastato poco perché tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca scattasse quella scintilla inconfondibile che solo la pista di Ballando con le Stelle sa regalare. Prove interminabili, risate dietro le quinte e quella complicità crescente che il pubblico ha intuito fin dalle prime esibizioni: così è nato un legame che continua a far parlar di sé. Lei energica e vulcanica, lui elegante e attento, capace di valorizzarla passo dopo passo: insieme hanno costruito un’intesa autentica, fatta di sostegno reciproco e di una stima che traspare in ogni sguardo condiviso.

“Per fare quelle cose ci vuole un’intesa fortissima e io e lui abbiamo un’intesa fortissima – aveva svelato qualche tempo fa la presentatrice -. È un incontro magico di forza”. Un legame confermato anche dal ballerino: “La nostra è una condivisione, un’intesa, una sintonia, un’energia. Fra noi c’è una forte intesa… parlo di emozioni, non mi era mai successo prima”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!