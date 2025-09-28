Ballando con le Stelle, pagelle della prima puntata: la lunga attesa della D’Urso (6), Fialdini “algida” (8)

IPA Milly Carlucci

Sabato 27 settembre è tornato in onda – finalmente – Ballando con le Stelle: la ventesima edizione non ha perso lo smalto. Nemmeno un po’. Gli affezionati spettatori di Milly Carlucci hanno trovato un programma che continua a funzionare, che si regge benissimo sulla sua “Generalessa”, sul cast, sulla giuria, sugli ospiti. Nulla è lasciato al caso, nemmeno il continuo sollecitare Barbara D’Urso, il fiore all’occhiello tra i nomi del cast di questa edizione. Tante emozioni, bei passi di danza (e piccoli disastri), ma anche tanto puro spettacolo: le nostre pagelle della prima puntata di Ballando con le Stelle 2025.

Milly Carlucci, l’omaggio Pippo Baudo. Voto: 10

Durante la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, un doveroso omaggio a Pippo Baudo, scomparso il 16 agosto 2025 “in prima serata”. Anche Fabrizio Frizzi è stato ricordato da Milly Carlucci nel corso della puntata: “È bello ricordarli gioiosamente perché ci hanno dato tantissimo”. L’omaggio è ancora più sentito, considerando che l’ultima apparizione di Baudo in tv è stata proprio a Ballando con le Stelle, il 16 ottobre 2021, nelle vesti di ballerino per una notte.

“La partecipazione di Pippo ha rappresentato un momento che rimarrà impresso nel cuore di tutti quanti. (…) Non abbiamo dedicato per la prima puntata un momento di canzoni o di coreografie per Baudo anche perché nella serata d’esordio dobbiamo presentare tutti ma sicuramente un saluto per Pippo… insomma, lui c’è sempre”, aveva detto la Carlucci in conferenza stampa. E così è stato: parola mantenuta.

La lunga attesa di Barbara D’Urso. Voto: 6

Tremebonda, al centro della scena anche se non in pista: è lei, l’unica, Barbara D’Urso. Si percepisce la sua presenza in ogni momento della trasmissione, anche quando la conduttrice l’ha incalzata, nominandola più volte in collegamento con la Sala delle Stelle. Certo, avere una concorrente come la D’Urso dopo l’addio a Mediaset non è facile, gli occhi sono tutti puntati su una possibile gaffe, una frecciata, una “caduta”. Ma Barbara è Barbara, conduttrice con migliaia di ore alle spalle di messa in onda in diretta. Qualche polemica per la sua attesa: non poteva di certo essere la prima a esibirsi, ma nemmeno penultima… però torna dove tutto è iniziato, in Rai, “col cuore” e persino la “busta shock gold”. Ripartire è la parola d’ordine, e per l’esibizione si merita un 10.

Francesca Fialdini meravigliosamente “algida”. Voto: 8

Standing ovation per Francesca Fialdini, meravigliosamente “algida” se possiamo permetterci di usare uno dei termini che le sono stati rivolti nel corso della puntata, poco dopo essersi esibita. Ma dietro la sua professionalità, dietro la sua sensibilità, si nasconde un’anima che balla meravigliosamente e che si lascia andare, dimostrando che le sovrastrutture valgono solo fino a un certo punto. Perché la Fialdini, con la sua prima esibizione, ci ha già conquistate: per noi, corre già tra i favoriti alla vittoria. E del resto al suo fianco non ha un maestro qualsiasi, ma proprio Giovanni Pernice, che l’anno scorso ha vinto con Bianca Guaccero.

Paolo Belli commosso e “spacca”. Voto: 7+

Non ama le competizioni, ma Paolo Belli è tra i simboli di Ballando con le Stelle, e per chi segue il programma fin dai suoi inizi, quello a cui abbiamo assistito nel corso della puntata equivale un po’ a chiudere un cerchio. Belli si commuove (conosce i trucchi del mestiere, ovviamente), scende in pista e conquista voti altissimi. Anche lui riserverà sorprese.