Come sta Barbara D'Urso? Il dolore alla spalle limita i suoi movimenti ed è stata costretta a una visita specialistica: rischia il ritiro da Ballando

IPA Barbara D'Urso in ospedale: visita dopo l'infortunio alla spalla

Nessuno può dire che Barbara D’Urso non stia dando tutto ciò che ha per Ballando con le stelle. A Mara Venier ha spiegato d’aver accettato anche per ritrovare quel legame col pubblico che le mancava.

Detto ciò, la tassa da pagare per il grande spettacolo che sta regalando, a quasi 70 anni, è ovviamente fisica. Dopo l’infortunio rimediato nella puntata di sabato 29 novembre, doveroso un appuntamento in ospedale. Ecco quali sono le sue condizioni.

Barbara D’Urso, come sta dopo l’incidente

Generale apprensione per Barbara D’Urso a Ballando con le stelle, dove ha rimediato un infortunio alla spalla. Sappiamo che la tempra della conduttrice è molto dura ma, nonostante ciò, nascondere quel profondo dolore le è stato impossibile. Domenica 30 novembre è stata infatti ospite a Domenica In, evidenziando tutti i propri limiti di movimento.

La sua mano è andata costantemente alla spalla sinistra nell’arco di tutta la chiacchierata amichevole con Mara Venier. Quando poi ha raccontato un episodio, lasciandosi andare a qualche movimento extra per aggiungere teatralità, ecco la fitta lancinante.

Nel corso delle ultime ore ha pubblicato diverse storie Instagram, che la mostrano in ospedale, precisamente al Sant’Andrea di Roma. Ha dovuto sottoporsi a una visita ortopedica, così da controllare le effettive condizioni della sua spalla.

Le condizioni

Sappiamo che il forte dolore alla spalla non è una problematica dell’ultima ora. Barbara D’Urso sta infatti fronteggiando forti dolori da ormai quasi un mese. Quanto accaduto però nella scorsa puntata dello show di Milly Carlucci ha però aggravato la situazione.

Tutto ha avuto inizio in fase d’allenamento con il maestro di ballo Pasquale La Rocca. Nonostante l’evidente difficoltà nel muovere l’arto, e il conseguente dolore, la presentatrice ha deciso di non abbandonare lo show. Ha voglia di arrivare fino alla fine o, nella peggiore delle ipotesi, fino a che non le sarà oggettivamente impossibile esibirsi.

Svariate le voci su un suo potenziale ritiro, per il momento smentite. Resta da capire però se avrà modo di continuare ad allenarsi. La sala prove è un luogo dove si suda e si mette a dura prova il proprio corpo. Tutti i partecipanti lo hanno confermato nel corso delle edizioni. Riuscire a fronteggiare lo sforzo, da amatori, non nel fiore dell’età e con un infortunio in corso, non è cosa da tutti.

Per quanto l’ultima parola spetterà di certo alla D’Urso, sarà di fondamentale importanza il parere del medico ortopedico che l’ha visitata. La finale non è poi così distante, fissata per sabato 20 dicembre 2025, ma i prossimi 19 giorni potrebbero essere fin troppo probanti per lei.

Lo show non potrebbe inoltre offrirle tempo extra per rientrare. Questo stop, infatti, è avvenuto proprio a ridosso della puntata del ripescaggio, fissata per sabato 6 dicembre. Si tratta dell’ultimo treno per gli infortunati come Francesca Fialdini.

