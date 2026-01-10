Malore per Caterina Balivo in Argentina, le parole del marito Guido Maria Brera

IPA Caterina Balivo

Nella puntata dell’8 gennaio de La Volta Buona, Caterina Balivo aveva raccontato di essere finita in ospedale a Buenos Aires: si trovava in Argentina durante le festività natalizie, insieme al marito, Guido Maria Brera. Anche quest’ultimo ha rotto il silenzio in merito a quanto accaduto: un Capodanno decisamente diverso dal solito, poiché la conduttrice ha avuto un malore in aeroporto a causa dell’influenza.

Caterina Balivo, il marito Guido Maria Brera racconta il malore in aeroporto

“Sono stati molto gentili a soccorrermi in aeroporto”, aveva detto nella puntata dell’8 gennaio de La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai1 dal lunedì al venerdì. E le sue vacanze natalizie, in effetti, hanno avuto un imprevisto non di poco conto: si trovava in Argentina con il marito Guido Maria Brera quando è stata colpita all’improvviso da un malore in aeroporto. Prima di imbarcarsi, è svenuta ed è stata subito soccorsa.

Dopo averlo raccontato in diretta, Guido Maria Brera ha aggiunto maggiori dettagli su Instagram, dove ha voluto ringraziare i medici in Argentina per essersi subito presi cura al meglio della conduttrice, condividendo uno scatto privato di quel momento. Parole di stima nei confronti del Paese, dove c’è grande puntualità, gli autobus passano in orario e se svieni all’aeroporto i medici si prendono subito cura di te.

“Voglio raccontarti che in Argentina funziona tutto alla grande (…) che Aerolineas Argentinas, quando svieni al gate, ti manda un suo delegato e ti riprotegge subito sui voli successivi e infine… i medici! E i paramedici ! E ti fanno flebo di sali, ti controllano la glicemia e ti confortano con calma, sorrisi e mai un malumore”, infine una precisazione: “Ps Cate ha solo avuto un corpo a corpo con l’influenza e alla fine ha stravinto”.

Come sta Caterina Balivo

Tutto è bene quel che finisce bene: Caterina Balivo si è ripresa poco dopo, è tornata in Italia e va in onda tutti i giorni come di consueto con il programma La Volta Buona. I fatti risalgono al periodo di Capodanno, quando la coppia si era ritagliata un momento tutto per sé lontani dall’Italia, per trascorrere quei giorni all’insegna dell’amore. Del resto, anche durante la puntata stessa la conduttrice aveva tenuto subito a rassicurare i suoi tanti fan: ha raccontato l’episodio in modo del tutto naturale, anche perché si trattava solo di un malore momentaneo.

Da lunedì 5 gennaio è ormai tornata in onda come di consueto: dopo la pausa natalizia, la prima puntata dell’anno de La Volta Buona è stato un omaggio ai 72 anni compiuti dalla Rai, e la conduttrice non si è fermata nemmeno per la Befana. Tra l’altro, vacanze meritatissime per la conduttrice: la media della stagione è intorno al 14,4% di share, abbastanza alta da garantire alla Balivo un altro anno di messa in onda durante la stagione televisiva 2026/2027. Che è ancora lontana, certo, ma la riconferma è praticamente scontata, considerando anche che ha conquistato un punto di share in più rispetto all’anno scorso.

