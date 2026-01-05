IPA Caterina Balivo

La Volta Buona è tornato in onda con la puntata di oggi 5 gennaio 2026: ritroviamo Caterina Balivo e i suoi ospiti per approfondire le notizie del momento, con un omaggio alla Rai, che il 3 gennaio ha compiuto 72 anni. Tanti i presenti in studio che con la Rai hanno un rapporto di lunga data, dove hanno coltivato la propria carriera. Le nostre pagelle.

L’omaggio ai 72 anni della Rai. Voto: 7

Un tuffo nel passato della Rai, nelle sigle iconiche, quelle di Fantastico, che sono diventate immortali e che ancora oggi ci ritroviamo a canticchiare. Fantastico è stato tra i varietà televisivi più amati e famosi: tra gli ospiti che si sono raccontati nel salotto della Balivo c’è un personaggio che ha fatto la storia del programma, ovvero Manuel Franjo. Gli inizi con Lorella Cuccarini, il successo, la fama: tutte lo amavano.

Non è mancato anche un riferimento a un duello storico: quello tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi. In studio le opinioni si sono divise, tra chi è team Heather e chi Lorella, ma a entrambe è stato riconosciuto il diritto di aver scritto una pagina storica della televisione, al netto dei rapporti oggi. Celebrando la memoria della Rai, è impossibile non prevedere un ricordo a colui che ha reso grande la Rete e Sanremo: Pippo Baudo e la sua telefonata al programma, avvenuta pochi anni fa.

La reunion di Laura Freddi, Miriana Trevisan e Antonella Elia. Voto: 8

Nel corso dell’omaggio alla Rai, Laura Freddi, Miriana Trevisan e Antonella Elia hanno ripercorso un pezzo importante della loro carriera, legato a Non è la Rai (ballando anche la storica sigla). Ma, oltre a loro, si sono riuniti persino Davide Mengacci e Anna Moroni, quest’ultima entrata in studio con la scopa e la calza della Befana. Puntata decisamente nostalgica, a tratti malinconica, ma senza mai tradire lo spirito del programma, tra battute e sorrisi. “Lavorare con lui è stato meraviglioso, ma lui mi ha sopportato”, ha detto la Moroni riferendosi alla lunga collaborazione con Mengacci. Il siparietto si è protratto per qualche minuto (sotto l’occhio attento delle tre “comari” Freddi, Trevisan ed Elia, così definite dalla conduttrice, e loro hanno reagito con una sana risata senza fare un plissé).

Claudio Cecchetto e le sue scoperte. Voto: 8+

Immancabile la presenza di Claudio Cecchetto in studio, dove abbiamo avuto modo di rivedere alcuni degli spezzoni del Festival di Sanremo condotto da Amadeus e da Fiorello, tra i “ragazzi” scoperti proprio da Cecchetto. C’è una formula per scoprire talenti del genere? Sì, la noia. “Io sono uno che si annoia, quando arriva qualcuno che mi elettrizza, dico che probabilmente c’è del talento“. Spazio poi ai ricordi più “disastrosi”, ma memorabili, ovvero gli imprevisti, sia di Sanremo quanto della televisione. “A me hanno sempre divertito gli imprevisti, aiutano anche. Non sono poi cattiverie o cose brutte”. E si è espresso sui Big di Sanremo 2026 su richiesta della Balivo: “Mi metti in difficoltà, Tommaso Paradiso è interessante. Arisa non è più una sorpresa, ma una certezza, e sa sempre proporre cose molto forti”.

Caterina Balivo al top per la prima puntata dell’anno. Voto: 10

Per la prima puntata dell’anno de La Volta Buona, Caterina Balivo è stata al top (con annesso look mozzafiato): spigliata come sempre, con la battuta pronta, districandosi tra gli ospiti e i tanti servizi da lanciare per omaggiare la Rai e i suoi programmi storici, da Fantastico a Sanremo. Da perfetta padrona di casa, la conduttrice ha anche accolto in studio uno dei grandi della musica, la penna più famosa della canzone italiana: quella di Mogol.

