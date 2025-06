Quando finisce La volta buona: le parole di Caterina Balivo

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Quando finisce La volta buona? Il programma di Caterina Balivo, come accade per tutti i format televisivi, si prenderà una pausa estiva. Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice con un post su Instagram.

Quando finisce La volta buona

L’estate è ormai arrivata e i programmi televisivi più famosi si preparano a chiudere i battenti per tornare a settembre. Fra questi c’è anche La volta buona, il format condotto da Caterina Balivo.

Anche in questa stagione infatti la conduttrice ha accolto nel suo salotto tanti ospiti, fra interviste emozionanti, confessioni, ma anche momenti divertenti. La trasmissione ha ottenuto ottimi risultati ed è stata seguitissima dal pubblico televisivo che, ancora una volta, ha premiato la bravura e la genuinità di Caterina Balivo.

Così tanto che lo scorso febbraio, durante il Festival di Sanremo, La volta buona ha segnato un vero e proprio record, registrando uno share del 22.1% con 2 milioni e 134 mila di spettatori.

Risultati così buoni che il futuro della Balivo sarebbe fuori discussione: la presentatrice tornerà a settembre con il programma e tanti nuovi ospiti. Nel frattempo quando si fermerà la trasmissione? A spiegarlo è stata la stessa Balivo che su Instagram ha scritto: “Ci vediamo in diretta fino al 27 Giugno con La volta buona, sempre su Rai 1”.

L’addio alla Rai di Caterina Balivo e il grande ritorno

Gli ottimi risultati de La volta buona rappresenta una grande rivincita per Caterina Balivo che qualche anno fa lasciò Vieni da me, trasmissione di successo Rai. Una decisione che pagò, ma che fece, come ha raccontato più volte, per il bene della sua famiglia.

“In realtà in quel momento stavo scegliendo la famiglia – ha confessato qualche tempo fa, a distanza di anni, ospite de La fisica dell’amore –. Non è stato poi facile rientrare, ho cominciato a fare un altro tipo di programma, quindi mi sono sporcata le mani, mi sono messa in discussione”.

“Tornando indietro, lo rifarei perché in quel momento la mia priorità assoluta era quella di tenere unita la famiglia e pensavo di non farcela con il lavoro – ha confidato -. Ho pensato da mamma, da moglie, da lavoratrice. Mi sono detta: io non riuscirò a dare il 100% se dovessi continuare, non potrò essere più quella che sono stata fino a prima e quindi mi sono fermata. Però quando ti fermi non è che ricominci quando vuoi, ogni scelta, ogni causa ha un effetto”.

Una scelta, dunque, che la conduttrice ha pagato, ma fatta per amore della sua famiglia. Nata a Napoli, la presentatrice ormai da anni vive a Roma con il marito Guido Maria Brera, sposato 2014 con una romantica cerimonia a Capri.

La coppia ha avuto due figli: Guido Alberto, nato a maggio del 2012, e la secondogenita Cora, avuta nel 2017. Con loro vive anche Costanza, uno dei tre figli nati da una precedente relazione di Guido Maria Brera.

La presentatrice non ha mai nascosto di essere particolarmente gelosa del marito a cui, a confessato, sbircia spesso il telefono. “Una sbirciata la do sempre, ma quello non è controllare – ha detto -: è tenersi aggiornati…”.