“Una corda che può spezzarsi”: Caterina Balivo parla del rapporto col marito (e torna in tv)

Quella 2022 è stata l’estate di Caterina Balivo, una tra le grandi protagoniste del palinsesto televisivo con il ritorno in ben due programmi, tra cui uno in Rai. E ora la presentatrice si appresta ad affrontare l’autunno con una nuova importantissima sfida lavorativa. Sposata con Guido Maria Brera dal 30 agosto del 2014, nell’attesa del debutto alla conduzione di un game show ha voluto raccontare come gestisce l’ansia in ambito lavorativo e familiare, ma anche del suo rapporto con il marito.

Caterina Balivo, il rapporto con il marito Guido Maria Brera

Nessuna ansia verso la nuova avventura televisiva. E neppure verso il marito. Gli unici che, a quanto pare, le scatenano questa reazione sono i figli con loro, infatti, ingigantisce timori banali.

Pronta all’esordio su La7 con un game show, Caterina Balivo si è raccontata in un’intervista esclusiva a Oggi durante la quale non ha solo parlato della sua sfera più professionale, ma anche di quella privata.

A tal proposito non si è fatta mancare un commento sul rapporto con il marito, il dirigente di azienda e scrittore Guido Maria Brera. Al settimanale ha spiegato con ironia: “Se uno è consapevole che i rapporti familiari assomigliano a una corda tesa che può sempre spezzarsi, ecco, allora il rapporto funziona”.

Caterina Balivo e il marito formano una coppia molto affiata. Di recente hanno festeggiato l’anniversario di matrimonio con un romantico viaggio negli Stati Uniti. Ma in passato hanno anche dovuto superare alcuni momenti di crisi. Dell’ultimo la conduttrice ne aveva parlato a Verissimo: a Silvia Toffanin aveva spiegato che i problemi erano sorti durante la pandemia ma anche che le “crisi di coppia fanno bene se sono costruttive”.

E per quanto riguarda l’ambito lavorativo e professionale, invece, a Oggi ha spiegato: “Io sono molto brava a sdrammatizzare al lavoro e con mio marito ma non con i miei figli”: infatti al settimanale ha spiegato che per quanto riguarda loro si ritrova a ingigantire timori banali.

Caterina Balivo, la nuova sfida in tv

Parole d’ordine mettersi alla prova. Caterina Balivo non è nuova a questo e da quando è tornata in televisione lo ha fatto già con due programmi televisivi. Ora si appresta a vivere una nuova sfida: la conduzione di un game show su La7: Lingo – Parole in gioco. Al settimanale ha raccontato: “Ansie da prestazione per il debutto in un game-show su La7? Ma no ho i nervi saldi. E sarò sempre io, gioviale, con le mie gaffe, cercando di essere empatica con i concorrenti”. E per lei non è solo un debutto, ma anche il rompere uno schema ormai consolidato: “Se lei ci pensa i quiz sono gestiti da maschi: Flavio Insinna, Amadeus, Gerry Scotti, Paolo Bonolis. Per carità, magari facendolo dirò: Ho capito perché ci sono solo uomini”.

Proprio di recente, in merito al nuovo programma, aveva scritto in un post Instagram: “Però primo settembre 2022 sei diverso da tutti gli altri, sappilo e ora ti spiego perché (no non mi sono messa a dieta, ci rinuncio). C’è una nuova sfida tv che ho accettato (vabbè che io le amo e ne sono avvezza) che partirà il 12 settembre su La7 h18.50. È un game che ho sempre voluto imparare a condurre anche per capire perché poi dalle altre parti ci sono solo uomini alla guida. Si chiama Lingo, parole in gioco andrà in onda prima del tg di Enrico Mentana”. E poi ha aggiunto: “Primo settembre lo so sono sempre stata irrequieta e ancora di più in questo mese che fa da cesura tra il vecchio e il nuovo tra un prima e un dopo che però io amo non separare mai. Primo settembre parti bene, non farmi arrabbiare”.

La data si avvicina e Caterina Balivo è più pronta che mai alla nuova sfida.