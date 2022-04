Guido Maria Brera: “In crisi con Caterina Balivo? Amo tutto di lei”

Caterina Balivo, nuovo look sul red carpet di Diavoli 2 (con dedica al marito)

Guido Maria Brera, lo scrittore del romanzo che ha ispirato la serie Diavoli, si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera, allontanando una volta per tutte le voci di crisi con la moglie, la conduttrice Caterina Balivo. La coppia aveva vissuto dei momenti difficili durante la pandemia, come raccontato da lei durante una intervista a Verissimo, ma la crisi è stata scongiurata da tempo.

Caterina Balivo e la presunta crisi con il marito Guido Maria Brera

Era stata proprio la conduttrice ad alzare un polverone con le sue dichiarazioni lo scorso anno a Verissimo, parlando della sua famiglia come tutt’altro che perfetta. Le parole della conduttrice volevano essere un monito a tutti, specie nel mondo dello spettacolo, per non nascondersi dietro una maschera, e a dimostrare come le crisi, le incomprensioni e le imperfezioni appartengono a tutte le coppie. In molti però per mesi hanno parlato di una crisi profonda tra Caterina Balivo e il marito, lo scrittore Guido Maria Brera.

“Non esiste la famiglia perfetta, nemmeno la mia lo è, poìche è fatta di sacrifici, litigi, crisi, di voglia di lottare per stare insieme, ma ci sono giorni in cui dico preferisco stare da sola” aveva dichiarato la conduttrice.

“La pandemia ci stava dividendo, io volevo uscire e tornare alla vita normale e lui si era chiuso e voleva restare a casa. Certi giorni ho pensato ‘Basta, chiamo l’avvocato”, ma non l’ho fatto, è normale litigare e arrabbiarsi. Noi conduttrici, attrici e donne abbiamo un compito fondamentale oggi: dobbiamo parlarne, raccontarlo perché è inutile che metto la foto perfetta e in quel momento invece sto vivendo una crisi di coppia”

La coppia è convolata a nozze il 30 agosto 2014, e ha due figli: Guido Alberto, nato nel 2012, e Cora, nel 2017.

Guido Maria Brera smentisce la crisi con Caterina Balivo: “Amo tutto di lei”

A mettere fine una volta per tutte alle voci di crisi è arrivato lo scrittore e manager finanziario Guido Maria Brera, con la sua lunga intervista al Corriere della Sera.

“Crisi con Caterina Balivo? Nessuna, amo tutto di lei” ha raccontato il marito della conduttrice. “Amo il suo saper essere leggera restando una persona di spessore. Mi aiuta usando due armi: sensibilità e capacità di sdrammatizzare”. Insomma, i due sono uniti più che mai, e la pandemia aveva leso degli equilibri che poi si sono dimostrati forti, come è avvenuto in tante famiglie.

Poi Brera ha parlato degli insegnamenti dati ai loro figli, dell’importanza del tempo e dello studio: “Ai figli ho vietato i videogiochi e imposto di studiare non oltre un’ora e mezza: dopo, fanno attività all’aperto. Devono imparare a studiare in poco tempo perché la vita chiederà di saper fare tutto in fretta.”

Intanto si gode il successo di Diavoli 2, la serie di Sky con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey ispirata al suo romanzo I diavoli del 2014. Proprio sul red carpet della presentazione della serie lo scorso 8 aprile Guido Maria e Caterina sono apparsi insieme felici e affiatati.