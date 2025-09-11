Caterina Balivo senza trucco, svelato il backstage de La Volta Buona

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Caterina Balivo

Caterina Balivo si mostra su Instagram senza trucco, svelando il dietro le quinte de La Volta Buona, programma Rai ormai diventato un cult, capace di intrattenere ed emozionare il pubblico. La presentatrice è particolarmente attiva sui social e non ha paura di mostrarsi al naturale, sorridente e bellissima come sempre.

Il dietro le quinte de La Volta Buona

Nel video condiviso su Instagram dalla conduttrice, Caterina Balivo si mostra in camerino poco prima della puntata. La conduttrice sorride alla telecamera e accompagna i follower a scoprire gli studi televisivi in cui viene registrato il programma. Un momento che segna il ritorno della trasmissione dopo la pausa estiva e conferma il grande legame della Balivo con i suoi telespettatori.

Il talk quotidiano è tornato sul piccolo schermo dopo la pausa estiva con alcune novità, prima di tutto la scenografia rinnovata, ma anche nuovi ospiti pronti a dialogare con la conduttrice. La formula sarà invece sempre la stessa, quello del talk che si mescola al rotocalco di approfondimento. Tanti i temi affrontati dalla forma fisica al benessere, passando per l’allenamento, con i collegamenti con gli inviati pronti a raccontare le storie del territorio. Confermatissimi pure i giochi telefonici e la capacità di mixare attualità, ospiti di primissimo piano e leggerezza. Nella terza stagione presente anche il maestro Antonio Mezzancella con la sua musica dal vivo, pronto ad accompagnare gli ospiti in studio e a divertire il pubblico contribuendo al ritmo della trasmissione.

La commozione di Caterina Balivo a La Volta Buona

Una formula in cui Caterina Balivo si dimostra un’ottima padrona di casa, grazie al suo carattere allegro, ma anche alla capacità di mostrarsi vera e sincera di fronte alle telecamere. Già nella prima puntata dopo la pausa estiva non sono mancati momenti ricchi di intensità e confessioni. Caterina infatti si è commossa ricordando quando venne sommersa di critiche dopo la scelta di tornare al lavoro quando era diventata da poco mamma.

Nel corso di un servizio dedicato alle mamme vip, criticate sul web, Caterina ha rivisto le immagini del suo annuncio a Detto Fatto riguardo la sua seconda gravidanza. All’epoca la presentatrice tornò in tv poco dopo il parto e la sua scelta venne aspramente discussa.

“Rivendendo quel momento del mio annuncio – ha confessato -, ricordo che quando tornai a lavorare, dopo un mese e mezzo dal parto, fui massacrata di critiche perché mi dicevano molte donne: ‘Perché sei tornata in televisione? Devi restare a casa ad allattare tua figlia e crescerla’. Ancora oggi mi commuove perché le critiche fanno male, anche a distanza di tempo, perché ogni donna sceglie cosa fare con il proprio corpo e con la propria figlia”.

Sposata con Guido Maria Brera dal 2014, Caterina Balivo ha due figli: Guido Alberto e Cora. Brera ha altri due figli, frutto di una precedente relazione: Roberto e Costanza. Quest’ultima da tempo vive con la conduttrice e il marito, in una famiglia allargata che Caterina ha costruito con convinzione e amore.