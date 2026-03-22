La Volta Buona, ascolti in crescita. Caterina Balivo confermata dalla Rai

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Caterina Balivo a La Volta Buona

In casa Rai si guarda avanti e si iniziano a definire le prime strategie per la stagione televisiva 2026/2027. Tra le prime riconferme La Volta Buona di Caterina Balivo. Partito tra diverse polemiche e bassi ascolti, il programma è cresciuto molto nell’ultimo anno, riuscendo a raggiungere punte del 20% di share.

La Volta Buona di Caterina Balivo confermato per il prossimo anno

La Volta Buona è diventato un punto fermo del daytime di Rai 1 e continuerà ad accompagnare i telespettatori fino a giugno, seguendo la linea dell’intera programmazione dell’ammiraglia.

Poi, dopo la pausa estiva di luglio e agosto, il ritorno è già fissato: come riporta Bubinoblog, lunedì 7 settembre 2026 il salotto più chiacchierato del primo pomeriggio riaprirà le sue porte.

Una conferma tutt’altro che scontata, ma sostenuta da numeri che parlano chiaro. La trasmissione di Caterina Balivo si è rivelato uno dei prodotti più efficaci della rete: costi contenuti, ottimi risultati in termini di ascolti e una raccolta pubblicitaria in costante crescita.

Un mix vincente che ha contribuito a ridurre sensibilmente la distanza con Canale 5 e Uomini e Donne di Maria De Filippi, con Rai 1 capace di agganciare la concorrenza anche in settimane considerate “normali”, ovvero lontane dall’effetto trainante del Festival di Sanremo.

Abbandonata la cronaca nera che aveva segnato le prime edizioni, La Volta Buona ha saputo trovare una propria identità. Un format più improntato sulla leggerezza e la cronaca rosa e sempre al passo con le varie notizie di costume e spettacolo.

Non mancano gli spunti di riflessione ma sempre in un clima decisamente più spensierato e pop. Un clima non sempre facile da trovare nel palinsesto televisivo.

Indubbiamente ha aiutato anche la presenza nel team di autori di Ivan Roncalli, fino a qualche anno fa fedele braccio destro di Barbara D’Urso. E a ben guardare, La Volta Buona di oggi ricorda in più di qualche segmento Pomeriggio 5, che tanto successo ha avuto in passato sotto la guida della verace Carmelita, che ha molti punti in comune con la spumeggiante Balivo tanto che più di qualcuno non ha esitato a definire Caterina l’erede televisiva di Barbara.

Anche gli ospiti ricorrenti de La Volta Buona sono spesso gli stessi di quelli che popolavano l’animato salotto di Barbarella: Clizia Incorvaia, Carmen Russo, Wilma Goich, Antonella Fiordelisi, il chirurgo plastico Lorenzetti, solo per citarne alcuni. Sono in tanti a sedersi sul grande divano arancione, in uno scambio di opinioni e confronti sempre stimolante.

Gli ascolti in crescita de La Volta Buona

Gli ultimi dati de La Volta Buona – con oltre 1,6 milioni di spettatori e share compreso tra il 14% e il 18% nella seconda parte – raccontano un andamento solido. Questo ha permesso a Caterina Balivo di ottenere la fiducia necessaria per imporsi come uno dei riferimenti del palinsesto pomeridiano, anche in chiave sanremese.

La trasmissione è stata l’unica del pomeriggio di Rai 1 a spostarsi nella città dei fiori durante la settimana della kermesse musicale. Un riconoscimento decisamente importante, che ha permesso di raccontare retroscena, curiosità e avere pure la possibilità di intervistare tutti i cantanti del momento.