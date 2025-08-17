Barbara D’Urso prima di Ballando si scatena sulla spiaggia

Barbara D'Urso ha condiviso una galleria di foto e video dalla spiaggia, mentre si scatenava in un ballo con gli amici, indossando un look perfetto per l'estate

Barbara D'Urso in spiaggia

Barbara D’Urso è pronta al suo ritorno in grande stile in televisione, dopo il clamoroso mancato rinnovo di contratto con Mediaset e l’allontanamento dalla diretta prima della scadenza dello stesso. La presentatrice si è particolarmente dispiaciuta di non aver avuto nemmeno la possibilità di salutare il suo amatissimo pubblico e, negli ultimi anni, ha preso parte solo a due show televisivi Rai, come ospite.

Si trattava di una puntata di Domenica In e di un episodio di Ballando con le Stelle, in cui ha ricoperto il ruolo di Ballerina per una notte. Nella prossima stagione del dancing show, la presentatrice tornerà come concorrente nel programma televisivo e già l’attesa è grande per seguire le sue prodezze all’interno dell’amato format. Ma in attesa di Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso ha deciso di scatenarsi in spiaggia coi suoi amici, mostrando questo momento di divertimento con una galleria social.

Barbara D’Urso, le foto in spiaggia

Barbara D’Urso si sta godendo i suoi ultimi giorni di vacanza, prima di tornare a Roma per cominciare le prove che precedono l’avvio di Ballando con le Stelle. La conduttrice televisiva si trova in villeggiatura in una località di mare, insieme a degli amici e sembra essere più felice che mai e trepidante per la sua nuova avventura televisiva.

Barbara D’Urso, infatti, ha condiviso una galleria di foto e video su Instagram, con una didascalia che rimandava direttamente al suo prossimo impegno televisivo: “Siete pronti a saltare sulla sabbia e a ballare con me? Anzi con noi?”. La conduttrice ha chiuso il suo post con il suo solito slogan: “Col cuore”.

Negli scatti social, la presentatrice saltava sulla sabbia e mostrava la sua felicità, in seguito si è mostrata al tramonto mentre scherzava e ballava in riva al mare con gli amici di sempre. In un altri scatti, invece, Barbara D’Urso appariva più bella che mai, sdraiata sulla spiaggia.

Barbara D’Urso, look estivo

Barbara D’Urso è pronta a sbarcare in Rai come concorrente di Ballando con le Stelle, per cui sembra aver chiesto un cachet molto importante. Ma, secondo le indiscrezioni, per la conduttrice televisiva sarebbe pronto anche un nuovo progetto televisivo proprio nella rete pubblica.

In ogni caso, la presentatrice adesso ha scelto di rilassarsi al mare e, per l’occasione, ha indossato un look perfetto per il periodo estivo e per divertirsi in riva al mare. Si trattava di un abito di raso, in una meravigliosa fantasia stampata con forme geometriche in tre tonalità diverse di verde. Il vestito aveva un taglio a tunica e due spacchi nei lati e copriva il bikini nero che Barbara D’Urso indossava al di sotto.

In un altro contenuto digitale della conduttrice televisiva, la stessa ha sfoggiato un altro outfit perfetto per la bella stagione composto da un pantaloncino di jeans bianco e da una blusa in un tessuto trasparente e stampato. La parte superiore del look della presentatrice era nei toni del lilla e, anche in questo caso, copriva il bikini indossato da Barbara d’Urso, questa volta di colore bianco.