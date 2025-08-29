Barbara D’Urso colora il fine agosto con un maxi abito con spacco, l’incidente esilarante

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Barbara D’Urso sarà nuovamente una delle protagoniste della televisione italiana, dopo aver passato gli ultimi anni clamorosamente lontana dal piccolo schermo. La conduttrice televisiva, infatti, è stata scelta per essere una concorrente della prossima edizione di Ballando con le Stelle in cui, secondo le indiscrezioni, dovrebbe fare coppia con Pasquale La Rocca. Si è parlato a lungo, negli ultimi giorni, del presunto cachet milionario della presentatrice tv, ma lei ha scelto di rispondere alle polemiche con la sua proverbiale allegria.

Barbara D’Urso ha utilizzato il suo canale Instagram ufficiale per rivelare un incidente esilarante di cui è stata protagonista, mostrando anche un look perfetto per l’estate.

Barbara D’Urso, la caduta

Tutti gli affezionati sostenitori di Barbara D’Urso potranno presto seguirla nuovamente in televisione su Rai Uno, grazie alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle. La conduttrice televisiva, in attesa di cominciare a dimenarsi sulla famosa pista da ballo, si sta godendo gli ultimi scampoli di vacanza, in compagnia dei suoi amici e affetti più cari. Se di recente la presentatrice si è mostrata sui social, mentre ballava felice in riva al mare, adesso ha deciso di condividere con i suoi sostenitori un momento divertente che l’ha vista protagonista.

Barbara D’Urso, infatti, ha postato delle foto su Instagram che la ritraevano su un’amaca e, scorrendo la galleria, si notavano altri scatti in cui la presentatrice era ormai rovinata a terra. Un piccolo incidente esilarante che la conduttrice ha raccontato con grande ironia: “Come cercare di fare una foto dall’alto tipo ‘Sono bella sopra ogni cosa’ e cadere miseramente dall’amaca!!!”.

Barbara D’Urso ha sempre dimostrato di sapersi anche prendere in giro e, con questo modo leggero di vedere sé stessa, ha raccontato la sua recente disavventura con l’amaca. Sicuramente la sua innata simpatia sarà centrale anche nella sua prossima partecipazione a Ballando con le Stelle, dove dovrà sorprendere i giudici con dei passi di danza su diversi stili musicali.

Barbara D’Urso, il look estivo

Barbara D’Urso ha passato le sue vacanze estive con gli amici più cari, ma anche con l’amato fratello. La conduttrice televisiva ha mostrato sul suo canale Instagram ufficiale dei look perfetti per i mesi più caldi e, anche di recente, è apparsa più chic che mai con un maxi dress colorato. La presentatrice ha scelto d’indossare, infatti, un vestito lungo con fantasia stampata nei toni nel nero, del celeste, del giallo e del rosa per le sue ore di relax sull’amaca.

L’abito della conduttrice aveva dei bottoni sul davanti, in parte lasciati sbottonati, così da renderlo più seducente, grazie alla scollatura a V e allo spacco sulla gamba destra. Il vestito aveva anche una balza nella parte inferiore.

Barbara D’Urso si era già mostrata con un altro maxi dress, nel corso dell’estate 2025. Si trattava di uno splendido abito bianco con bretelline e gonna ampia. Il vestito era completamente decorato da ricami floreali in rilievo ed era trasparente nella parte inferiore. La scollatura dell’abito, invece, era a cuore e presentava anche un taglio sotto il seno, da cui partiva la gonna.