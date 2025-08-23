Barbara D’Urso, la rara foto con il fratello Alessandro prima di tornare in tv

IPA Barbara D'Urso

Una nuova sfida, quella che attende prossimamente Barbara D’Urso, e per la quale certamente si sta preparando con grande impegno. Ma prima, prima di tornare alla tv dalla quale è rimasta lontana per troppo tempo, la conduttrice partenopea si sta godendo gli ultimi giorni di ferie all’insegna dell’amicizia e degli affetti più cari. Tra questi c’è anche suo fratello Alessandro, che si vede raramente in immagini pubbliche, ma al quale è molto legata.

Barbara D’Urso, la foto con fratello Alessandro

Non è frequente vederla insieme ai membri della sua famiglia, dato che Barbara D’Urso ha sempre preferito tenerli lontani da ogni possibile rischio legato a un’eccessiva esposizione. Ogni tanto però fa un’eccezione e, da quando è diventata nonna di due bambine, è solita condividere un po’ di più di se stessa e dei suoi affetti più vicini. Quest’estate, ad esempio, è stata la volta del fratello Alessandro. Fotografo di fama internazionale, l’ha raggiunta da qualche settimana nella sua casa per trascorrere un po’ delle sue vacanze con lei e i suoi amici, ai quali non rinuncia mai.

Dalle immagini che in queste settimane abbiamo visto sulle Stories di Instagram, abbiamo ritrovato un Alessandro D’Urso come lo ricordavamo. Giocoso, allegro e molto somigliante alla sorella maggiore Maria Carmela che l’ha preso per mano, insieme a Daniela, quando la loro mamma Vera è venuta a mancare a causa di un linfoma di Hodgkin. I tre bambini, ai quali successivamente si sono aggiunti Eleonora e Riccardo, hanno vissuto un’infanzia felice grazie a Wanda Randi, la seconda moglie di suo padre Rodolfo, che li ha cresciuti amorevolmente come se fossero stati figli suoi.

La nuova avventura a Ballando con le stelle

Il periodo di incertezze sta quindi per finire. Barbara D’Urso non è mai stata lasciata sola, né dai suoi figli – che le stanno accanto con grande discrezione – né dai suoi familiari ai quali è legata da sempre. E così, nella foto in cui la vediamo ritratta insieme al fratello Alessandro – nato nel 1965 quindi 8 anni dopo di lei – rivediamo un po’ di quella Carmelita che per suo volere ha tenuto segreta, forse per non farsi scalfire troppo dai sentimenti che l’avrebbero trascinata dove non voleva stare quando la tv era il suo impegno principale.

In questi anni di “riposo” è dunque cambiata. Un po’ per quello che le è accaduto, e che pare non abbia mai digerito davvero, e un po’ perché la vita l’ha messa di fronte a nuove felicità che ha accolto con gratitudine. Ma la pacchia è quasi finita, cara Barbara D’Urso, e la pista di Ballando con le stelle sta per riaprirsi. Si attendono ancora gli abbinamenti con i Maestri, anche se il ritorno di Simone Di Pasquale potrebbe essere dovuto proprio alla sua presenza, mentre è certa la data d’inizio.

Il debutto è infatti previsto per il 28 settembre, l’ultimo sabato del mese in cui Milly Carlucci presenterà in via ufficiale il cast di Ballando con le stelle che sta prendendo forma. Molti nomi sono già stati annunciati, ma con chi dovrà sfidarsi Barbarella? Ormai manca davvero poco.