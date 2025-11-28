Ornella Vanoni, l’ultima telefonata prima di morire

Ormai è passata una settimana da quel venerdì sera, quando, poco prima della mezzanotte di sabato, la notizia ha fatto in fretta il giro di tutti gli schermi: Ornella Vanoni si è spenta nella sua casa di Milano, poco dopo aver chiesto un gelato. Per tutta la settimana, l’assenza di Ornella si è sentita ovunque: in televisione, tanti gli omaggi riservati a lei, più di una diva, una vera musa ispiratrice. Nella puntata del 27 novembre de La Volta Buona, Andrée Ruth Shammah, tra le sue più care amiche, ha parlato dell’ultima telefonata, quasi un addio.

Ornella Vanoni, l’ultima telefonata con Andrée Ruth Shammah

L’ultima persona ad avere sentito Ornella Vanoni al telefono è stata proprio Andrée Ruth Shammah, che nel programma condotto da Caterina Balivo ha raccontato come è andata: “Nella telefonata lei se lo sentiva… Ornella aveva capito che sarebbe stata l’ultima. Le avevo detto di venire presto da me, lo sapevo che c’era poco tempo. Mi hanno detto che non c’era più e io non volevo crederci”. Quasi una sorta di presagio per la Vanoni, i cui funerali si sono tenuti lunedì nella chiesa di San Marco a Brera.

Molti hanno svelato le parole della Vanoni nelle ultime telefonate, come a Maurizio Porro: “Ho un dolore, come un coltello che ti trapassa la schiena. Non sto bene, un dolore a una vertebra, non so, mi sento strana, ma andrò in una clinica di Pavia dove sono bravissimi, li conosco, mi metteranno a posto”. Aveva anche parlato delle sue condizioni di salute e dei problemi che aveva avuto.

L’omaggio di Andrée Ruth Shammah

La notizia della scomparsa di Ornella Vanoni è arrivata poco prima della notte: nel corso delle ore, in molti hanno rilasciato commenti, dichiarazioni, omaggi in suo ricordo. Come Andrée Ruth: “In questo momento cercare un ricordo di Ornella Vanoni significa parlare di sé e vorrei evitarlo. Siccome tutti parleranno e diranno, bisogna pensare solo che era una persona unica. Ringraziamola per come ha reso la vecchiaia più allegra per tutti. Questo è stato un regalo che ha fatto a tutti coloro che si avviano alla grande età, con l’esempio di come si può farlo con allegria ed energia”.

Sempre nella dichiarazione all’Ansa, aveva sottolineato di aver parlato con lei poche ore prima: “Avevo parlato con lei nel pomeriggio e ho sentito di farle una dichiarazione d’amore con un’altra foto nostra allegra. Non sapevo che nelle stesse ore lei, senza soffrire, ci salutava tutti”. Ornella è morta intorno alle 23 di venerdì 21 novembre, per un arresto cardiocircolatorio. Nelle scorse settimana è stata ospite in diversi programmi: l’ultima apparizione da Maria De Filippi ad Amici, nella puntata registrata il 6 novembre e mandata in onda il 9. Ai suoi funerali, molti si sono commossi per i discorsi dei nipoti Matteo e Camilla, che hanno ricordato la nonna: li ha sempre spronati, sostenuti, accompagnati nel cammino della vita. “Questo posso dirlo io da familiare, ma anche persone che la conoscono da una vita, come anche i passanti di un solo incontro, irradiati dal suo colore e fortunati per un abbraccio sincero. Porto una parte di te, dentro di me. Grazie dell’onore, per sempre”.