Ornella Vanoni, chi sono i nipoti Matteo e Camilla

Matteo e Camilla Ardenzi, le vite dei due nipoti che Ornella Vanoni ha cresciuto tra discrezione, orgoglio e affetto profondo

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

C’è una tenerezza particolare quando si parla di Ornella Vanoni oggi: un affetto che resta appeso tra le sue canzoni e i sorrisi rubati dalla sua freschezza. Nella sua vita, così piena di arte e di ironia, c’erano due presenze che lei amava proteggere più di ogni applauso: i suoi nipoti Matteo e Camilla.

Cresciuti accanto a una nonna fuori dal comune, Ornella ha sempre guardati come un pezzo di futuro da custodire, raccontandoli spesso con quell’orgoglio lieve e un po’ sornione che la contraddistingueva.

Chi è Camilla Ardenzi

Camilla Ardenzi è una dei due figli di Cristiano, l’unico figlio di Ornella Vanoni, nato nel 1962 dal matrimonio dell’artista con il produttore teatrale Lucio Ardenzi.

Una famiglia che Ornella ha sempre protetto con grande riservatezza: raramente parlava dei suoi legami più intimi, preferendo tenere lontani affetti e quotidianità dai riflettori.

Di lei, però, a volte si lasciava scappare piccoli racconti pieni d’amore. Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, aveva descritto sua nipote così: “Camilla è come Corto Maltese, a 18 anni mi ha detto: ‘Nonna, se mi paghi il biglietto per la Nuova Zelanda io partirei. Poi è tornata dopo 4 anni, con tutti i rasta e con il diploma di insegnante di yoga. Poi è stata un po’ a Milano, ora è a Berlino. Ha preso il diploma di cuoca, è sempre in giro. Ha visto il mondo. Mi piacerebbe fare un viaggio con lei”.

Spirito libero, curiosa del mondo, sempre in movimento: Camilla ha costruito un percorso lontano dai palchi, ma non completamente dalla musica. Non tutti sanno, infatti, che ha cantato con la nonna quando era ancora una bambina. La sua voce compare nel 2007 nell’album Una bellissima ragazza. Nel brano E del mio cuore, alla fine, si sente una piccola voce che canta: è la sua.

Chi è Matteo Ardenzi

Matteo, come sua sorella Camilla, è figlio di Cristiano Ardenzi. Con lui Ornella ha sempre avuto un rapporto profondissimo, fatto di affetto, orgoglio e quella cura silenziosa che riservava alle persone davvero importanti della sua vita. Parlava spesso di lui come di un gran lavoratore, un ragazzo serio, impegnato nella comunicazione: una carriera che lei seguiva da vicino e che la rendeva fiera. A lui andrà la cagnolina Ondina.

Un affetto che Matteo ha ricambiato con altrettanta intensità, soprattutto nelle parole che ha dedicato alla nonna dopo la sua scomparsa. Alla camera ardente, parlando con Vanity Fair, ha raccontato: “Prima di essere una grande artista, un grande personaggio pubblico, la nonna era una nonna e una mamma. Lascia un vuoto enorme. […] Era una nonna molto presente, molto attenta. Si preoccupava tanto delle nostre vite, delle direzioni avremmo preso. Questa sua attenzione profonda verso le persone l’ha sempre avuta. Personalmente mi ha supportato molto. L’ho avuta accanto nel mio percorso professionale perché lei mi incoraggiava sempre”.

E ancora: “Era molto contenta di me: diceva che mi meritavo quello che stavo ottenendo sul lavoro. Per lei ero il bravo ragazzo con la schiena dritta e per questo devo dire grazie anche a lei. La nonna, poi, è stata un esempio di forza, di ironia, di resilienza, di vita. Nel suo modo di stare al mondo lei ci offriva una lezione continua. Porterò con me la sua voce, e tanto di lei sarà anche nella mia futura famiglia. Aveva una meravigliosa ossessione per le cose più buffe dei rapporti sentimentali: per esempio rideva tantissimo quando le raccontavo le litigate con la mia fidanzata. Si divertiva proprio. Non so se mi abbia mai dato veri e propri consigli d’amore. So che lei ha amato tanto. Ed è stata tanto amata. E questo oggi si vede più che mai”.

