Ornella Vanoni, le foto che hanno fatto una storia: il rapporto con Milano
Ornella Vanoni è stata profondamente legata a Milano, la città dove nacque nel 1934 e dove mosse i primi passi artistici alla Scuola del Piccolo Teatro sotto la guida di Giorgio Strehler. Qui prese forma la sua identità di interprete, soprattutto con le celebri “canzoni della mala” che raccontano atmosfere e figure tipiche della Milano degli anni ’50 e ’60. Anche negli anni della piena popolarità, Milano resterà sempre il suo centro affettivo e professionale.