Ornella Muti, il suo abito boho-chic a Maiorca era un vero incanto

Ornella Muti ha incantato tutti (per la seconda volta) con un abito che è la quintessenza del romanticismo nostalgico: il look dell'estate 2026 e dove lo avevamo già visto

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Ornella Muti a Maiorca

Il sole caldo delle Baleari, una terrazza da sogno affacciata sul Mediterraneo e lo sguardo magnetico di una diva senza tempo: non serve molto altro per scatenare il delirio fashion dell’estate. L’inaugurazione super esclusiva della lussuosa Villa Remus The View a Son Vida, nella splendida cornice di Maiorca, ha senz’altro catalizzato l’attenzione dei media internazionali ma a prendersi tutta la scena è stata lei, la sola e unica Ornella Muti.

In Spagna l’attrice italiana ha dato prova ancora una volta di come si possa catalizzare ogni flash senza bisogno di costrizioni, corsetti o look esageratamente provocanti, offrendoci una visione più lussuosa e spensierata del ritrovato amore per lo stile boho-chic.

Mentre il jet set internazionale sorseggiava champagne tra le mura della sfarzosa dimora del celebre agente immobiliare Marcel Remus, l’icona sfilava con l’eleganza felina che da sempre la contraddistingue avvolta in un grazioso abito lungo che è già il manifesto della stagione: un perfetto mix di fluidità e raffinatezza, capace di sposarsi a meraviglia sia con l’atmosfera rilassata della natura isolana quanto con il glamour stellare di un red carpet estivo a cinque stelle. Ma questo capo non ha un’aria familiare? Spoiler: decisamente sì.

Ornella Muti indossa di nuovo l’abito di Cannes 2026 a Maiorca, ed è un successo

Via i classici abiti da sera neri e formali: è tempo di freschezza, e Ornella Muti lo sa. A Maiorca l’attrice ha saputo stupire tutti, non soltanto per l’innata grazia con cui ha portato la futura tenuta dell’estate 2026, ma anche perché si tratta di un clamoroso re-wear: quelle linee scivolate, ad accompagnare con estrema eleganza ogni movimento, ci avevano già fatto innamorare a Cannes, lo scorso maggio.

Sulla Croisette l’attrice aveva sfoggiato un look firmato Ulyana Sergeenko che era la quintessenza del romanticismo nostalgico, una rilettura fiabesca e iper-femminile dei codici del linguaggio boho-chic che aveva lasciato tutti a bocca aperta, e che siamo stati ben felici di rivedere.

IPA

Parliamo di un modello lungo fino a terra, dall’aura decisamente eterea, realizzato in jacquard color avorio e interamente cosparso di delicati ricami floreali lamé, nei toni dell’oro e dell’argento.

Il taglio si distingue per una struttura furba, che valorizza le forme ma con estremo garbo: possiamo vedere in foto la parte superiore caratterizzarsi per un profondo scollo a “V”, incorniciato da una cascata di volant arricciati a donare volume al décolleté, ma in chiave romantica. Le spalle, poi, risultano leggermente accennate e strutturate e le lunghe maniche a sbuffo hanno un non so che di ottocentesco. A segnare il punto vita e slanciare contemporaneamente la figura, come se non bastasse, c’è un’ampia fascia a corsetto, alta e sagomata, che introduce una gonna fluida divisa in balze.

Ma ecco il colpo di scena proprio sul finale: se in Costa Azzurra ai piedi della settantunenne si intravedevano delle deliziose pumps rosa confetto, sull’isola è stata la volta di un paio di scarpe con il tacco gioiello.

Quando l’avere stile non rima necessariamente con “eccesso”

In un’epoca in cui vediamo la moda, spesso e volentieri, rincorrere l’eccesso ad ogni costo, la presenza radiosa di Ornella Muti a The View ci ricorda che la sensualità più autentica risiede nella spontaneità e, perché no, anche nel comfort.

Si potrebbe dire che la splendida diva italiana abbia firmato una splendida dichiarazione d’amore all’estate, regalando alle fashion addicted un’ispirazione preziosa da replicare al più presto, per brillare sotto il sole oppure durante una notte stellata.