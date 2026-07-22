Perché Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli hanno chiesto la cittadinanza russa

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IPA Ornella Muti e Naike Rivelli

Ornella Muti e Naike Rivelli hanno deciso di rafforzare il loro legame con le proprie origini familiari. Madre e figlia hanno presentato domanda per ottenere la cittadinanza russa. Alla base della decisione non ci sarebbero ragioni politiche, ma il desiderio di riconoscere ufficialmente le proprie radici e sentirsi pienamente a casa in un Paese con cui la famiglia mantiene da tempo un rapporto molto stretto.

Ornella Muti e Naike Rivelli vogliono la cittadinanza russa

A rendere pubblica la decisione è stata Naike Rivelli, che ha spiegato alle agenzie di stampa russe di aver presentato la domanda insieme alla madre Ornella Muti. La cantante e influencer ha raccontato che la richiesta nasce dalla volontà di valorizzare una parte importante della loro storia familiare.

“Stiamo chiedendo la cittadinanza russa per sentirci davvero a casa. Abbiamo radici russe e non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici”, ha dichiarato.

La madre di Ornella Muti era la scultrice russa Ilse Renate Krause e l’attrice è diventata nota nel Paese grazie ad alcuni film, tra cui il cult Il bisbetico domato accanto ad Adriano Celentano. I russi apprezzano così tanto Ornella da averle persino dedicato un murales, nella città di Sochi.

Secondo la Rivelli, il legame con la Russia non è mai venuto meno nel corso degli anni. Madre e figlia hanno più volte visitato il Paese, condividendo sui social immagini e racconti dei loro soggiorni. Un rapporto che, ha sottolineato Naike, affonda le proprie radici nella storia familiare e che oggi desiderano riconoscere anche dal punto di vista formale.

Naike Rivelli ha inoltre ribadito l’affetto che lei e la Muti provano nei confronti della Russia, sostenendo che molti italiani continuino ad apprezzarne la cultura e il popolo anche dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.

Ha così ricordato il sostegno ricevuto dall’Italia durante l’emergenza Covid-19, spiegando che, a suo giudizio, quel gesto non dovrebbe essere dimenticato. “Molti italiani amano la Russia, le persone che ci vivono e la cultura del Paese. Gli italiani che conoscono la storia non dimenticano i suoi eventi. Anche durante la pandemia di coronavirus, i russi ci hanno sempre sostenuto”, ha affermato.

I legami familiari con la Russia e il futuro nel Paese

Negli ultimi anni Ornella Muti ha preso parte anche ad alcune iniziative istituzionali in Russia. Tra queste figura la sua presenza come ospite al Forum della Cooperazione di Kazan, manifestazione promossa da istituzioni vicine al Cremlino, dove l’attrice è intervenuta con un discorso.

Proprio quei rapporti sono stati oggetto di diverse critiche e commenti, ai quali Naike Rivelli ha replicato con un video pubblicato su Instagram. “Mia madre aveva una madre russa, la mia nonna. Noi siamo mezze russe e abbiamo una famiglia in Russia. Per questo io e mia madre continueremo ad andarci sempre”, ha specificato.

Parole che spiegano il significato della richiesta di cittadinanza: un gesto che, nelle intenzioni di Ornella Muti e Naike Rivelli, rappresenta soprattutto il riconoscimento di una parte della propria identità e della propria storia familiare.