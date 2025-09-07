Matrimonio riservato e senza fotografi: abito fuori dal comune e paparazzi tenuti a distanza: ecco le nozze della figlia di Ornella Muti

IPA Naike Rivelli si è sposata: chi è il marito

Si è celebrato il matrimonio tra Naike Rivelli e Roberto Marzano. Nonostante una netta presenza social, la ben nota figlia di Ornella Muti ha preferito tutelare questo momento. Nessuna operazione Ferragni, per intenderci, o Ventura o Brignano.

Il matrimonio è stato celebrato sabato 6 settembre, come ha rivelato la stessa neo sposa. Naike ha poi pubblicato una serie di foto e video su Instagram, celebrando il suo sì a cose fatte, così da non destare troppo interesse.

Il matrimonio di Naike Rivelli

Primo giorno da donna sposata per Naike Rivelli, che sabato 6 settembre ha sposato Roberto Marzano. La coppia ha scelto come location un casolare immerso nel verde. Un luogo che i fan conoscono bene, dal momento che è lì che Rivelli e sua madre Ornella Muti vivono da anni.

Rito civile e festa nell’ampio spazio casalingo, dunque. Una cerimonia all’americana, verrebbe da dire. Il tutto in provincia di Alessandria (Piemonte), con la partecipazione di poche persone care. Familiari stretti della coppia e amici, per un totale di meno di 40 persone.

Un’analisi figlia dell’analisi dei tavoli visti nelle foto. È stata poi la stessa Naike Rivelli a confermare d’aver voluto un evento privato con poche persone ma buone, come si suol dire.

L’abito da sposa

Un matrimonio non convenzionale, soprattutto se si parla di personaggi noti. Una boccata d’aria fresca, così come il suo abito da sposa. Una scelta non convenzionale, trattandosi di un vestito lungo in seta avorio, dalla delicata fantasia tono su tono.

Il capo è caratterizzato da maniche ampie e scivolate, così come da un taglio fluido, che sa donare leggerezza. Schiena coperta, poi, con aperture laterali che aggiungono un tocco sensuale. A completare l’ensemble, un parasole bianco, decorato con fiori rosa. Un accessorio retrò che va ad aggiungersi agli occhiali dalle lenti rosa, indossate durante i festeggiamenti.

Festa privata

Tutti a tavola dopo la celebrazione del rito civile. Il tutto in una delle aree esterne del casolare. Contattata una ditta specializzata per il catering e poi festa fino a sera inoltrata, con lancio del bouquet e torta nuziale (da tradizione).

Come detto, era molto importante che l’evento restasse privato. Naike Rivelli ha spiegato come siano giunte proposte per delle esclusive, foto e video. Ecco la sua risposta: “Secondo voi vendo il giorno più importante? Non volevo qualcuno al mio matrimonio per farsi i fatti nostri”.

Chi è Roberto Marzano

Come detto, lo sposo si chiama Roberto Marzano e se non lo conoscete è perfettamente normale. Non si tratta infatti di un personaggio famoso, anzi. É totalmente esterno al mondo dello spettacolo.

Per le sue nozze ha preferito non eccedere con l’eleganza. Il suo abito, infatti, non aveva cravatta o papillon. Giacca e pantaloni scuri su una camicia bianca. A conferma di un generale stile informale per l’evento.

Se di sua moglie Naike sappiamo molto, di lui si hanno ben poche informazioni. Ciò che sappiamo, è venuto fuori dalla bocca della Rivelli. È un imprenditore molto riservato. Lo ha definito un uomo concreto e un gran lavoratore.