Fonte: IPA Naike Rivelli

Dopo 7 anni d’amore, ha finalmente deciso di sposarsi. Roberto Marzano è il fidanzato di Naike Rivelli e suo futuro marito, l’unico uomo al quale abbia detto Sì. La figlia di Ornella Muti ha così deciso di compiere il grande passo a 50 anni e stabilizzare una relazione che dura ormai da 7 anni. Di lui si sa davvero poco, è riservato ed è lontano dal mondo dello spettacolo, ma di certo è stato l’unico che ha fatto capitolare la figlia dell’attrice di Romanzo popolare, in dolce attesa della sua primogenita proprio sul set del film di Mario Monicelli del 1974.

Chi è Roberto Marzano

Il futuro marito di Naike Rivelli non fa parte del mondo dello spettacolo ed è molto cauto quando si tratta parlare della sua vita privata. Non lo si vede praticamente mai ma sappiamo che di mestiere fa il costruttore ed è di origine calabrese. Qualcosa di completamente diverso dal lavoro della sua fidanzata, che invece – da figlia d’arte – ama mostrarsi e avere un contatto diretto con il pubblico con il quale spesso ha avuto un rapporto di amore-odio.

Ad annunciare le nozze imminenti è stata proprio lei, la figlia maggiore di Ornella Muti, che ha spiegato di aver finalmente accettato di sposarsi all’età di 50 anni: “L’universo ha voluto diversamente e ne sono molto grata. Sette anni fa arrivò qui nelle campagne sperdute piemontesi un cavaliere impavido. Mi ha corteggiata sei mesi, e io per quattro neanche me ne sono accorta, tanto ero indifferente a certi tipi di approcci. Ma lui si è dimostrato molto diverso da ciò che ho avuto la sfortuna di avere in passato. Così diverso che piano piano ha catturato la mia attenzione, anima, cuore. Tutto”. Da qui, la decisione di diventare sua moglie.

L’amore con Naike Rivelli

Come ha spiegato diffusamente Naike Rivelli, il loro amore è sbocciato 7 anni fa ma dopo un lungo corteggiamento. Lei aveva bisogno di fidarsi di nuovo dopo le tante delusioni che l’hanno messa alla prova durante la sua vita ed è così che ha scoperto che non tutti gli uomini sono uguali. “Incontrare un uomo che come me ama la natura, l’orto e le cose semplici non è facile. Ma è successo. E che successo è stata la nostra unione, solo i famigliari e pochi amici lo sanno. Qualcosa di meraviglioso. Ho trovato armonia, risate e pace interiore. Ho trovato il compagno d’avventura che pensavo non potesse esistere per una stramba come me. E invece…”, ha spiegato a Mow.

Per i Rivelli, la famiglia è sempre stata importantissima. Naike è madre di un ragazzo ormai adulto, Akash, che è diventato col tempo un punto di riferimento anche per sua nonna Ornella Muti. La futura sposa ha altri due fratelli, Andrea e Carolina Fachinetti, che purtroppo ha appena vissuto la tragedia di perdere il suo compagno di vita. Sono molto uniti ed è questo che ha voluto sua madre fin da subito: “Da piccolo la chiamavo mom – mamma in inglese – perché sentivo che la chiamavano così mia mamma e i miei zii che quando sono nato erano piccoli. La nonna mette sempre la famiglia al primo posto. Nonostante siamo tanti, la mattina ci svegliamo con un suo messaggio. Quando abbiamo bisogno di lei, c’è sempre”, aveva dichiarato Akash a Verissimo. Ornella Muti è nonna di 5 nipoti.