Naike Rivelli si sposa a 50 anni: “Dopo sette anni di amore ho detto Sì”

Fonte: IPA Naike Rivelli annuncia le nozze

Naike Rivelli si sposa: “A cinquant’anni compiuti io mi fidanzo felicemente e mi sposo quest’anno”. L’annuncio è arrivato improvviso (tanto da creare perplessità in alcuni) direttamente dalle pagine di Mow, dove la figlia di Ornella Muti spesso scrive, e con un video ironico e dissacrante, com’è nel suo stile. Il fortunato è il compagno Roberto Marzano, con il quale fa coppia fissa ormai da sette anni, un uomo lontano dal mondo dello spettacolo e molto riservato.

L’annuncio di Naike Rivelli

Naike Rivelli ha voluto raccontare la sua storia per infondere un pizzico di speranza in chi, ormai rassegnato, crede che trovare l’amore sia davvero molto complicato. Specialmente quando si è “in là” con gli anni. Cinquant’anni o no, non importa: basta attendere la persona giusta, senza mai accontentarsi.

“Partiamo dal capire una cosa. Cos’è l’amore vero? Semplice. L’amore vero per me sono tre parole, la sacra Trinità del cuore: fiducia, amicizia, rispetto. “F.a.r.”, che in inglese vuol dire lontano – ha scritto sulle pagine di Mow -. Senza fiducia… Non c’è nulla. La fiducia si basa sull’amicizia e la complicità, che rende la coppia una squadra unita. Il rispetto. Se uno rispetta se stesso e l’altro non ci potrà mai essere bugia né finzione né tradimento“.

La figlia di Ornella Muti ha raccontato di aver trascorso molto tempo con persone che non le davano questo “vero” amore, tempo in cui ha “sofferto come un cane”, dove mancavano “sia il rispetto che la complicità che la fiducia”. Motivo per cui aveva ormai deciso di “appendere il cuore a un chiodo, pensando di invecchiare felice e single accanto alla mamma, altrettanto felice e single come me”.

L’incontro con Roberto Marzano

Quando meno se lo aspettava, ecco che è arrivato come un fulmine a ciel sereno un uomo che è riuscito a far breccia nel suo cuore. “L’universo ha voluto diversamente e ne sono molto grata – continua il suo racconto -. Sette anni fa arrivò qui nelle campagne sperdute piemontesi un cavaliere impavido. Mi ha corteggiata sei mesi, e io per quattro neanche me ne sono accorta, tanto ero indifferente a certi tipi di approcci. Ma lui si è dimostrato molto diverso da ciò che ho avuto la sfortuna di avere in passato. Così diverso che piano piano ha catturato la mia attenzione, anima, cuore. Tutto“.

Il fidanzato di Naike Rivelli, per sua stessa ammissione, è un “uomo molto riservato, fuori dal mondo del jet-set (…), un uomo concreto, un grande lavoratore [ha raccontato in passato che fa il costruttore ed è di origine calabrese, ndr]”. Ma è soprattutto un uomo che l’ha compresa e accettata per quello che è, una donna “per niente facile”: “Incontrare un uomo che come me ama la natura, l’orto e le cose semplici non è facile. Ma è successo. E che successo è stata la nostra unione, solo i famigliari e pochi amici lo sanno. Qualcosa di meraviglioso. Ho trovato armonia, risate e pace interiore. Ho trovato il compagno d’avventura che pensavo non potesse esistere per una stramba come me. E invece…”.

Il messaggio per i single

La Rivelli ha colto l’occasione per mandare un messaggio a chi ha perso le speranze e crede che il vero amore sia soltanto un lontano miraggio: “Non abbiate paura a stare soli. Ad aspettare. Meglio tutta la vita soli che male accompagnati o tristemente accontentati. Nella solitudine ci si ritrova – ha scritto -. Ho aspettato anni prima che arrivasse il mio Roberto. Anni senza manco una carezza. Anni di grande introspezione e scoperta di chi sono veramente. Se non sappiamo chi siamo e cosa vogliamo davvero, come possiamo pretendere che l’universo ci dia il nostro? Quante volte mi sono accontenta del nulla per poi crollare in mille pezzi?”.

L’attesa per lei è finita e non vede l’ora di unirsi in matrimonio al suo compagno: “Dopo sette anni di amore in perfetta sintonia ho detto Sì. Non vedo l’ora! (…) Lo farò in maniera molto umile e semplice. Perché il nostro amore è così immenso che non servono festoni e fronzoli… l’amore basta a se stesso”. Matrimonio che sarà completamente blindato e riservato solo alle persone più care.

Il particolare anello di fidanzamento

Impossibile non notare il video che accompagna l’annuncio, in pieno stile-Rivelli. Naike di rosso vestita e con un vistoso colbacco, intenta a far sfoggio delle sue (invidiabili) mosse ginniche, mostra in ogni modo il suo particolare anello di fidanzamento. Non il solito “brillocco”, ma una creazione che si ispira alla maninfide di tradizione sarda: due mani che si incrociano e che si aprono lasciando spiccare un prezioso cuore.