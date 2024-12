I matrimoni vip previsti nel 2025, da Aurora Ramazzotti a Lady Gaga

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Il 2025 sta per arrivare e con lui è pronta a invaderci un’ondata d’amore: l’anno nuovo potrebbe essere quello giusto per molti vip nostrani e tante celebs d’oltreoceano di pronunciare il fatidico Sì. Quest’anno infatti sono state diverse le coppie che si sono promesse di andare all’altare nei prossimi mesi: ecco chi potrebbe celebrare le nozze nel 2025.

Salvatore Esposito e la fidanzata Paola Rossi

Quest’anno si è aperto nel modo più romantico per la coppia formata dal celebre attore di Gomorra Salvatore Esposito e la fidanzata Paola Rossi. Lui le ha chiesto di sposarla sulla pista di ghiaccio con lo sfondo del Rockefeller Center Christmas Tree (uomini, prendete spunto!) lasciando lei a bocca aperta: “‘Ubi tu , ibi ego’ / Ovunque sarai, io sarò”, ha scritto l’attore a corredo del dolcissimo video della proposta (non a caso) quasi da film. La data è ancora avvolta nel mistero, ma è il 2025 l’anno che vedrà i due convolare a nozze.

Rebecca Staffelli e il fidanzato Alessandro Basile

Il 2025 potrebbe essere finalmente l’anno giusto per Rebecca Staffelli e Alessandro Basile, che sognano il matrimonio ormai da tempo. La prima proposta era arrivata poco prima dello scoppio della pandemia da Covid 19, e ha portato la coppia a rimandare le nozze. Il tempo però è passato e nel frattempo è stata la conduttrice radiofonica a chiedere al fidanzato di sposarlo, andando contro la regola convenzionale che vuole che sia l’uomo a fare questo romantico gesto. “Ha detto si. 3 anni dopo il mio ‘si’… Ora toccava a me!”, ha scritto su Instagram la figlia di Staffelli mostrando la proposta al compagno.

Le nozze erano programmate per l’estate del 2024, ma l’acquisto della loro casa ha di nuovo rimescolato le carte in tavola: “Vorremmo goderci questo momento senza altre distrazioni e poi goderci le nozze, senza dover fare fronte ad altri impegni e incombenze”, aveva detto lei. Chissà che il 2025 sia l’anno del loro Sì.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione

Con una romanticissima proposta di matrimonio Andrea Cerioli ha deciso di compiere il grande passo, chiedendo alla compagna Arianna Cirrincione di sposarlo. A fare da sfondo una location meravigliosa – la spiaggia preferita dell’ex corteggiatrice – e protagonista d’eccezione la piccola Allegra, la loro bimba nata lo scorso 6 febbraio. Dopo una figlia e più di quattro anni di convivenza, la coppia potrebbe giurarsi amore eterno nel 2025: il modo perfetto per celebrare il loro amore, nato negli studi di Uomini e Donne.

Emma Roberts e il compagno Cody John

Fiori d’arancio anche per l’attrice Emma Roberts, che questa estate ha annunciato le imminenti nozze con il compagno Cody John. “Metto questo qui prima che mia mamma lo dica a tutti“, aveva scritto l’attrice a corredo di una foto in cui mostra orgogliosa il suo anello di fidanzamento. Non sappiamo la data certa delle nozze, ma è chiaro che tra i due colleghi l’amore sia palpabile: non vediamo l’ora di ammirare Emma vestita di bianco.

Lady Gaga e Michael Polansky

L’icona mondiale della musica e del cinema si sposerà presto con il compagno Michael Polansky. Anche in questo caso vige la riservatezza sulla data delle nozze, ma siamo certi che Lady Gaga non deluderà le aspettative dei fan, anche per quanto riguarda il suo matrimonio. “Pensiamo di andare in comune solo noi due e poi ordinare del cibo d’asporto“, ha detto scherzando, per poi ritrattare: “Conoscendomi, potrebbe trasformarsi in un circo con unicorni“.

La proposta è arrivata l’1 aprile, subito dopo il compleanno della pop star, come ha raccontato lei al Jimmy Kimmel Live. Pare che l’imprenditore le abbia organizzato una fantastica sorpresa: dopo un’escursione in montagna, una volta arrivati in cima lui ha tirato fuori dallo zaino il preziosissimo anello, un diamante taglio ovale da otto carati incastonato su una fede di platino dal valore di 578 mila dollari.

Che il 2025 sia l’anno giusto per Lady Gaga? Questo è infatti il terzo anello di fidanzamento che la diva riceve senza convolare a nozze: prima di Polansky la cantante era stata fidanzata con Taylor Kinney, attore della serie Chicago Fire, con cui ha avuto una lunga relazione terminata nel 2016; per poi avere un breve fidanzamento con Christian Carino, un noto agente di Hollywood.

Adele e Rich Paul

Anche Adele potrebbe convolare a nozze nel 2025: l’artista ha confermato il fidanzamento con Rich Paul durante un suo concerto, mostrando il pegno d’amore del procuratore sportivo. “Non posso sposarti, perché sto già per sposarmi!”, ha risposto a un fan che scherzosamente le aveva chiesto la mano. Da tempo inoltre si vociferava che la cantante e il compagno si fossero sposati in gran segreto, ma a quanto pare il matrimonio è ancora da celebrare.

Stella Banderas e il fidanzato Alex Gruszynski

La figlia di Antonio Banderas e Melanie Griffith si sposerà presto con il fidanzato Alex Gruszynski: durante una vacanza in Grecia risalente a questa estate, Stella ha ricevuto uno splendido anello di fidanzamento. “Potrò stare con la mia persona preferita sulla Terra per sempre”, ha scritto mostrando il regalo del compagno, accanto a lei da tantissimi anni.

Laura Freddi e Leonardo D’Amico

Per Laura Freddi è arrivato il momento di celebrare l’amore con il compagno, al suo fianco da oltre dieci anni, Leonardo D’Amico. Un legame che ha visto nascere la loro Ginevra e che potrebbe portarli a pronunciare il Sì davanti amici e parenti (e anche qualche ex illustre a quanto pare) proprio l’anno prossimo.

Per lei si tratta del secondo matrimonio, ma la data al momento è ancora top secret. Quello che è certo è che la showgirl vorrebbe accanto a lei anche Bonolis: “Sicuramente inviterò Paolo con cui sono stata insieme cinque anni negli anni Novanta: lui è stato una figura molto importante nella mia vita. E dopo i primi momenti difficili, seguiti alla rottura del nostro legame, siamo riusciti a costruire un rapporto basato sulla stima e sull’affetto“.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone

Chissà che il 2025 sia l’anno perfetto per il non-matrimonio di Antonella Clerici: la conduttrice di È sempre mezzogiorno si sarebbe convinta a scambiarsi le promesse con il compagno Vittorio Garrone. Lei, da tempo allergica alle nozze, vorrebbe una cerimonia destinata a pochissimi invitati, come ha rivelato a Nuovo TV: “Tra me e Vittorio sarà per sempre”.

La data è ancora da decidere, ma dopo i mesi difficili trascorsi a causa della rimozione delle ovaie, per la presentatrice l’anno nuovo dovrebbe essere quello perfetto per festeggiare l’amore insieme a familiari e amici.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

Qui siamo nel campo delle ipotesi, ma è ormai chiaro che l’imprenditrice digitale e il manager stiano bruciando le tappe. I due, innamoratissimi, ormai vivono la loro relazione alla luce del sole – anche se non l’hanno ancora ufficializzata sui social – e si comportano da famiglia allargata.

“Nei salotti dell’alta finanza milanese si dà per certo che per le feste Chiara avrà al dito un anello di fidanzamento da far invidia alle aspiranti principesse di mezza Europa. Il suo Giovanni ne ha già ordinato uno di svariati carati che la lascerà senza fiato”, si legge su Oggi. Che le nozze si celebrino in tempo record una volta firmate le carte del divorzio con Fedez?

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Il loro è uno dei matrimoni più attesi del 2025: dopo sette anni di relazione e la nascita del piccolo Cesare, Aurora Ramazzotti ha ricevuto la proposta più romantica di sempre dal suo fidanzato Goffredo. Cerza ha chiesto la mano alla sua amata a Londra, nel magico luogo in cui si erano incontrati per la prima volta nel 2017 e si sono innamorati.

Aurora ha mostrato le foto dell’anello su Instagram, il secondo pegno d’amore del suo fidanzato, dopo aver ricevuto nel 2023 il promise ring: “È una pietra della sua famiglia che mi ha regalato al compleanno. È un promise ring, la promessa che ci saremo sempre l’uno per l’altra, il matrimonio non c’entra”, aveva raccontato lei qualche tempo fa. Ma adesso l’anello “vero” è arrivato e non vediamo l’ora di veder portare le fedi al piccolo Cesare Augusto.

Selena Gomez e Benny Blanco

Una chiusura dell’anno con grandi emozioni per Selena Gomez, che ha annunciato ai suoi fan il fidanzamento ufficiale con il produttore Benny Blanco. L’attrice ha postato un carosello di foto in cui sfoggia il bellissimo anello regalatole dal compagno, scrivendo “Forever begins now”, ovvero “Il per sempre comincia adesso”. Forse il matrimonio non si celebrerà nel 2025, ma a noi piace sognare: quanto sarebbe bello ritrovarci tra un anno a veder celebrare il Winter Wedding di Selena?