Fonte: IPA Adele

La vita sentimentale di Adele è stata sempre oggetto di grande interesse. Va da sé, considerando i brani contenuti nei suoi celebri album. È stata proprio l’artista a spingere il pubblico nella sua vita privata, in un viaggio attraverso relazioni passate e presenti.

Ora sembra aver ritrovato il sorriso e la serenità al fianco del compagno Rich Paul, che frequenta ormai da tre anni. Nessun grande annuncio in merito alla loro relazione, confermata soltanto dai giornali. Di colpo, però, tutto è cambiato e la cantante ha deciso di confermare il suo matrimonio.

Adele si sposa

Ricapitolando la vita sentimentale di Adele, nel 2011 ha dato il via a una storia con l’imprenditore Simon Konecki, con il quale ha avuto un figlio nel 2012 (Angelo). I due hanno poi acquistato una casa nel Regno Unito, tentando di tutelare la propria privacy, tenendosi distanti dai grandi centri abitati. Qui ha vissuto momenti molto delicati, considerando la fase di depressione post partum frontegiata, come da lei raccontato.

Nel 2017 circolavano rumor in merito a un matrimonio segreto, con la cantante che sul palco dei Grammy ha definito Konecki “mio marito”. Nel 2021, nel corso di un’intervista, ha però confermato che le nozze sono state in realtà celebrate nel 2018, anno in cui i due si sono poi separati. Per quanto riguarda il divorzio vero e proprio, invece, i documenti sono stati presentati nel 2019.

Nel 2021 ha poi iniziato a frequentare il procuratore sportivo americano Rich Paul. Considerando la grande attenzione mediatica nei propri confronti, la cantante ha preferito tutelare il più possibile questa storia d’amore.

Da tempo però si parla di un matrimonio imminente e, a dire il vero, era circolate voce di possibili nozze già celebrate. In pratica i giornali erano certi che si fosse ripetuto lo stesso programma già attuato in passato. È stata però Adele a chiarire la situazione.

Impegnata in un concerto a Monaco, in Germania, ha risposto in maniera ironica a uno dei fan che le chiedeva di sposarlo: “Non posso spostarti, perché sto già per sposarmi!”. Nel farlo ha poi mostrato chiaramente la mano alla telecamera, svelando l’anello di fidanzamento indossato.

Chi è Rich Paul

Rich Paul è un ben noto procuratore sportivo americano. È nato a Cleveland nel 1980 e ha dunque otto anni in più di Adele (44 lui e 36 lei). La sua è di certo una carriera di gran successo, considerando come abbia fondato una propria agenzia, Klutch Sports Group, e rappresenti uno dei giocatori più forti della storia dell’NBA, LeBron James.

Un imprenditore che si è fatto da solo, di certo non cresciuto in una famiglia ricca. Da ragazzo vendeva maglie sportive usate e nel 2002 la grande svolta, l’incontro con LeBron James. I due hanno legato fin da subito e, dopo la vendita di una maglia di Magic Johnson, di fatto non si sono più persi di vista.

Fonte: IPA

Adele e Rich Paul appartengono di certo a mondi differenti. Viene dunque da chiedersi come si siano conosciuti. In un’intervista concessa a Elle, poche settimane fa, la cantante aveva smentito d’essersi sposata, dicendosi “solo innamorata e felice come non mai”.

A Oprah Winfrey aveva invece raccontato dell’incontro con il suo futuro marito. È tutto avvenuto in maniera molto lenta. Il primo faccia a faccia, però, è stato durante una festa di compleanno. Hanno ballato insieme e poi nulla per un paio d’anni, quando di colpo si sono incontrati nuovamente: “Siamo usciti a cena, che lui sostiene fosse un incontro di lavoro. Quella è stata la prima volta che siamo usciti da soli”.