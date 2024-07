Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Adele e Rich Paul

Adele e Rich Paul sono ufficialmente fidanzati, nonostante mesi di speculazioni sul loro presunto matrimonio segreto. La cantante 36enne e il partner, agente di basket si sono fidanzati in segreto a Tottenham, nella città natale di Adele, dopo che Rich le ha proposto di sposarlo con un incredibile anello di diamanti da quattro carati. La notizia è stata subito condivisa con amici e familiari, che si aspettano un grande matrimonio verso la fine del prossimo anno.

Adele e Rich Paul: fidanzamento ufficiale dopo le voci sul matrimonio segreto

Adele e Rich Paul, nonostante le voci sul loro matrimonio, hanno ufficializzato il fidanzamento con una proposta romantica nella città natale della cantante. Il giorno successivo, hanno festeggiato con champagne al Chiltern Firehouse.

Adele, con il suo solito senso dell’umorismo, ha commentato: “Penso che sia esilarante che i fan credano che siamo già sposati“. La coppia, che ha fatto la sua prima apparizione pubblica nel luglio 2021 durante una partita NBA, è stata spesso al centro delle speculazioni mediatiche.

Secondo una fonte de The Sun, Rich ha pianificato la proposta nei minimi dettagli, scegliendo di farlo a Tottenham, un luogo caro ad Adele. L’anello, un magnifico diamante da quattro carati, è stato il simbolo perfetto per questo momento speciale. La coppia ha celebrato in modo discreto ma elegante, con una cena e champagne. “Sono stati visti insieme spesso negli ultimi due anni e sembrano molto felici,” ha dichiarato un testimone.

Il matrimonio segreto: verità o leggenda?

Le voci di un matrimonio segreto hanno iniziato a circolare lo scorso anno, quando Adele, durante uno spettacolo di Alan Carr a Los Angeles, ha urlato “Io sì” quando le è stato chiesto se qualcuno si fosse recentemente sposato.

Questo ha alimentato le speculazioni, ma né Adele né Rich hanno mai confermato ufficialmente la notizia. Durante un’intervista a CBS Mornings, Rich ha elogiato Adele, affermando che si sono aiutati reciprocamente nel corso della loro relazione. “Lei è fantastica. Siamo in un buon posto, siamo felici,” ha detto Rich.

Durante un concerto a Las Vegas, un fan ha chiesto ad Adele se volesse sposarla, a cui Adele ha risposto scherzosamente, “Non posso sposarti. Sono etero, amore mio, e mio marito è qui stasera“. Questo ha ulteriormente alimentato le speculazioni sul fatto che i due fossero già sposati.

Adele ha indossato un anello a forma di pera sulla mano sinistra per circa un anno, ma ha sempre negato che fosse un anello di fidanzamento, dicendo semplicemente che ama i gioielli di alta gamma.

Un amore destinato a durare

Adele ha conosciuto Rich Paul a una festa di compleanno di un amico comune e da allora i due sono inseparabili. In varie interviste, Adele ha lodato Rich per il suo senso dell’umorismo e la sua intelligenza, definendo la loro relazione la più facile che abbia mai avuto. “È semplicemente incredibile vedere cosa fa,” ha detto Adele in un’intervista del 2021 a CBS. Inoltre, ha espresso il desiderio di avere altri figli e di costruire una vita stabile con Rich, cosa che l’ha aiutata anche nella sua carriera musicale.

Dopo la fine della sua residenza a Las Vegas, Adele ha in programma di trasferirsi nuovamente nel Regno Unito. La cantante, che ha un figlio di dieci anni, Angelo, dal suo precedente matrimonio con Simon Konecki, ha recentemente acquistato una nuova casa a Beverly Hills con Rich.

Tuttavia, sembra che la nostalgia di casa stia spingendo Adele a tornare alle sue radici britanniche. Un amico ha riferito: “Adele è una vera britannica e sente il bisogno di tornare alle sue origini”.