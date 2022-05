Adele, le prime foto private con Rich Paul. E il bacio è unico

Brit Awards: ma chi li veste? Per fortuna che ci sono Adele e i Maneskin

Adele e Rich Paul formano una delle coppie più belle degli ultimi tempi. Per l’artista, che ha compiuto 34 anni il 5 maggio, l’agente sportivo le ha dato modo di tornare a sorridere e di credere di nuovo nell’amore, soprattutto dopo il divorzio. Negli ultimi mesi si erano rincorse delle voci di crisi, ma in realtà i due non sono mai stati così affiatati: sì, Rich Paul non era al party del compleanno di Adele. Ma non per questo si sono lasciati, tutt’altro.

Adele e Rich Paul, le prime foto insieme su Instagram

L’amore tra la cantante e l’agente sportivo sta andando a gonfie vele. Prova ne è il post condiviso su Instagram da Adele: una carrellata di foto private, intime, tenere. Una bella coppia, che sta costruendo un futuro insieme. Ma tra tutti gli scatti condivisi è sicuramente spiccato il momento del bacio: un attimo rubato poco prima che Adele salisse sul palco a cantare.

“Il tempo vola“, la didascalia del post, in effetti, è un’anteprima di quel che possiamo vedere sfogliando le foto. La coppia che ride insieme, che assiste a una partita, che si bacia durante un backstage. E in ultimo un messaggio significativo, un biglietto con su scritto: “Hai trovato una buona compagnia. Divertiti”. La coppia ha fatto la sua prima apparizione pubblica nell’estate del 2021: da allora, Adele ha spesso parlato nelle interviste del periodo felice che sta vivendo, delle benedizioni che ha ricevuto. E, in effetti, queste foto ci parlano di “un amore grande così”: nessuna nuvola all’orizzonte, ma solo un roseo futuro.

Adele e Rich Paul vivono insieme?

Le foto condivise da Adele su Instagram, tra l’altro, fanno luce sul rapporto con Rich Paul: non sfugge infatti un dettaglio, perché l’artista tiene in mano delle chiavi. La coppia si è messa in posa davanti alla casa, e sembrano lasciare proprio intendere il desiderio di viversi, di iniziare qualcosa di grande insieme, dopo quasi un anno dall’annuncio ufficiale di coppia. La villa, oltretutto, apparteneva a Sylvester Stallone: otto camere da letto, dodici bagni, un’oasi di pace e di intimità in cui trascorrere del tempo insieme. C’è abbastanza spazio per realizzare un altro desiderio: l’artista sogna un altro figlio.

Dalla crisi al fidanzamento

Il primo a parlare della presunta crisi tra Adele e Rich Paul è stato Page Six. Un’ipotesi avanzata dopo l’annullamento di alcuni concerti, che tuttavia non ha trovato conferma. “Adele piange al telefono e non è riuscita a portare a termine una sola prova completa nell’ultimo mese”, aveva svelato una fonte vicina al team della cantante. “Adele non si è presentata a Las Vegas e pensiamo in parte a causa dei suoi problemi con Paul”.

Tuttavia, alla fine, erano solo voci. Magari può anche esserci stato un “momento no”, come capita a tutte le coppie. Ma Adele e Paul sono rimasti insieme, uniti, e nel mese di febbraio sono state condivise anche ipotesi di un presunto fidanzamento. Ai Brit Awards 2022, Adele si presentò con un anello considerevole sull’anulare sinistro. Un gioiello che lasciava intendere l’annuncio di un fidanzamento. Page Six, ai tempi, chiese un commento ai portavoce di Adele, ma non confermarono la notizia.