Chi è Rich Ciolino, l’alieno portato da Ghali a Sanremo

Fonte: IPA Rich Ciolino e Ghali a Sanremo

È appena diventato famoso, ma vanta già 225mila follower su Instagram. Non è bello, anzi, alquanto grosso e sgraziato, non dice una parola, eppure con il suo fascino misterioso ha conquistato tutti ed è diventato un vero caso, quasi più della diatriba Angelina-Geolier e del toto conduttore post-Amadeus.

Stiamo parlando di Rich-Ciolino, l’ippopotamo alieno portato da Ghali con sé a Sanremo e sul palco dell’Ariston. Che con il suo sguardo “vergine” guarda il nostro mondo e si pone gli interrogativi che si porrebbe chiunque, bambino o extra terrestre, davanti a determinate cose incomprensibili: “Perché la guerra?”. Non a caso il cantante ha fatto dire a lui la frase che tanto clamore ha destato durante la finale del Festival: “Stop al genocidio“.

Chi è Rich-Ciolino, l’alieno amico di Ghali

Rich è apparso la prima sera in platea, durante l’esibizione di Ghali e subito sembrava quasi uno scherzo. Poi ha cominciato ad accompagnarlo nelle varie interviste e per le vie della città, immortalato da tutti i fotografi. Ghali stesso ha pubblicato sul suo account Instagram molte foto in sua compagnia, anche quella in cui lo presenta a sua mamma Amel, ufficializzando l’entrata in famiglia.

Rich-Ciolino, la curiosità sulla sua identità

La curiosità di chi si celi dietro le fattezze di Rich è tanta e ha contagiato un po’ tutti. Chi sostiene si tratti di un robot, chi un collaboratore- amico di Ghali, chi una donna. Il cantante italo-tunisino, vera rivelazione di questo Festival, mantiene il segreto e si limita a rivelare alcune cose dell’amico alieno.

Ai microfoni di RDS, per esempio, ha detto: “Rich Ciolino arriva da un pianeta che si chiama XP, che però non è ancora stato scoperto dai nostri esploratori dello spazio”. “Mi ha contattato lui”, ha proseguito l’artista. “Ha cominciato a scrivermi su WhatsApp. Guarda fuori: stanno tutti col telefono in mano. Lui sa che qui funziona così”.

Rich-Ciolino, alieno che legge nel pensiero di tutti

“All’inizio pensavo fosse uno scherzo. Poi ha cominciato a proiettarmi immagini in testa, a leggermi nel pensiero. Abbiamo parlato di tutto. Ad un certo punto, mi ha chiesto persino perché avessi smesso di andare dalla psicologa”.

“Rich Ciolino- spiega Ghali – legge nelle menti di tutti. Ma è molto timido: per questo parla sempre al suo orecchio, anziché farlo direttamente”.

“Insieme guardiamo il Pianeta Terra dall’alto e ci sono diverse cose che io non riesco a spiegargli, non riesco a spiegargli perché purtroppo accadono“, ha spiegato sempre Ghali a RaiPlay, poco prima che il Festival cominciasse.

Fonte: IPA

Rich-Ciolino, star di Instagram da 225mila follower

Grazie alla curiosità sulla sua identità e alla sua presenza buffa, Rich è diventato in breve tempo star dei social, con 225mila follower all’attivo, e i suoi post sono super commentati. L’ultimo, in cui chiedeva chi volesse uscire con lui a cena per la sera di San Valentino, ha fatto incetta di like e di proposte. Cose, davvero, di un altro pianeta.