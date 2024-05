Ghali attacca la Rai con una nuova canzone: il testo di Paprika

Fonte: IPA Ghali

Un nuovo capitolo della saga Ghali contro la Rai sta prendendo vita. Il rapper, che subito dopo la sua apparizione al Festival di Sanremo, l’ultimo condotto da Amadeus, aveva dovuto fare i conti con qualche polemica legata al testo della sua canzone, torna con un nuovo singolo in cui fa una frecciatina non così nascosta alla tv nazionale.

Ghali, il verso di “Paprika” contro la censura Rai

Aveva cantato a gran voce sul palco del teatro Ariston Casa mia insieme al suo extraterrestre, un brano denso di significato che, come spesso accade alle canzoni che toccano temi importanti e delicati, aveva portato tante polemiche. Ghali, tra un’esibizione e uno stop al genocidio, nelle settimane della kermesse aveva dovuto fare i conti con discussioni aperte dalla comunità ebraica milanese, che aveva accusato il rapper di aver attuato un’esibizione che avrebbe ferito molti telespettatori. Una questione rimasta aperta per alcuni giorni, culminata da un comunicato stampa della Rai letto da Mara Venier durante Domenica In che aveva lasciato sgomenti tanti spettatori e non solo.

Da quel momento in moltissimi hanno iniziato a domandarsi se la Rai stesse cercando di attuare una sorta di censura in merito ad alcuni temi caldi e forse scomodi come la guerra e le polemiche legate all’attuale governo in carica. Ultimi, ma non per importanza, il monologo di Antonio Scurati per il 25 aprile poi letto in diretta da Serena Bortone e la scelta dei giornalisti dell’emittente di scioperare per vari motivi tra cui una posizione ferma nei confronti della censura:“Preferiamo perdere uno o più giorni di paga, che perdere la nostra libertà, convinti che la libertà e l’autonomia del servizio pubblico siano un valore di tutti. E la Rai è di tutti.”

Proprio nello stesso giorno dello sciopero dei giornalisti, Ghali ha voluto dire la sua, pienamente nel suo stile. È così che, sul suo canale Instagram, il rapper ha pubblicato un video in cui intona qualche verso del suo nuovo singolo, Paprika, che, molto probabilmente, verrà pubblicato a breve. La canzone, apparentemente, parla in prima persona a una ragazza e ha tutte le sembianze di una tipica canzone rap: nulla di strano, se non fosse che gli ultimi due versi fanno riferimento proprio all’emittente: “Puoi dirmi quello che vuoi, Non farò come la RAI”

Due frasi cortissime ma taglienti, che fanno chiaramente riferimento alle discussioni riguardo alle accuse di censura che la Rai deve fronteggiare da ormai diverse settimane.

“Paprika”, testo della canzone di Ghali

Ecco la parte del testo di Paprika che Ghali ha condiviso sul suo account Instagram:

Hai gli occhi rossi come paprika

Di me ti fumi pure l’anima

Spari sul cuore che già sanguina

One shot

One shot

No more (no no)

Ne giro una dove capita

Me l’accendo per nascondere una lacrima

Ho gli occhi rossi come paprika

Baby ora no dopo il Ramadan

Ora non ce l’ho

A casa ce l’ho

Vieni e te lo do

I Got What You Want

Puoi dirmi quello che vuoi

Non farò come la RAI