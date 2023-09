Adele si è sposata, l’ultimo gesto parla chiaro: chi è il “marito”

Fonte: Getty Images Adele

Fiori d’arancio per Adele! Stando a quanto si legge sulla stampa internazionale, la cantante inglese sarebbe convolata a nozze in gran segreto con l’attuale compagno Rich Paul. La notizia è trapelata in seguito all’ultimo gesto dell’artista nel corso della sua residency a Las Vegas, iniziata di recente dopo che è stata rimandata a causa della pandemia.

La residency di Adele a Las Vegas: le parole sul matrimonio

Adele canterà a Las Vegas fino a novembre: un appuntamento davvero imperdibile per tutti i fan dell’artista, considerata insieme a Duffy e alla defunta Amy Winehouse una delle esponenti della nuova generazione del soul bianco. Durante il live di sabato 16 settembre una donna tra il pubblico ha gridato in direzione dell’artista: “Marry me!”, ovvero “Sposami!”.

La replica di Adele non è tardata ad arrivare e il suo commento ha lasciato davvero tutti senza parole. “Non puoi sposarmi. Sono etero, amore mio, e mio marito è qui stasera”, ha replicato la 35enne, in una clip che è già diventata virale su TikTok. La fan non si è arresa: “Vuoi provare?”, ha domandato.

“No, non voglio provare – ha controbattuto Adele divertita – Sono con Rich, sei matta. Lasciami in pace“. Tanto è bastato a scatenare gli altri presenti e gli appassionati di gossip: la cantautrice è convolata a nozze con Rich Paul? La coppia è legata da due anni: hanno ufficializzato la loro relazione nel 2021, durante una partita di NBA.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli riguardo il presunto matrimonio di Adele e Rich Paul. Quel che è certo è che non è la prima volta che si parla di nozze per la cantante. Qualche tempo fa ha destato più di qualche sospetto l’anello di diamanti a forma di pera che la diretta interessata ha sfoggiato in un’occasione pubblica.

Adele ci ha tenuto a precisare che quel gioiello non ha alcun significato particolare: l’inglese adora semplicemente indossare gioielli di questo tipo negli eventi più importanti.

Chi è Rich Paul, il secondo “marito” di Adele

Rich Paul, 41 anni, è un procuratore sportivo americano, tra i più potenti in circolazione. È l’agente di LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers. Il primo incontro con Adele è avvenuto durante la festa di compleanno di un amico in comune. Dopo aver reso la liaison ufficiale la cantante ha spesso elogiato il compagno, definendo la loro relazione la più facile mai vissuta fino ad ora.

“Lui è semplicemente divertente. Oh si, è così divertente, esilarante. È molto intelligente. È davvero incredibile vederlo fare quello che fa”, ha fatto sapere Adele in un’intervista per la CBS. La coppia non ha nascosto la voglia di avere un figlio insieme anche se entrambi sono già genitori. Adele è mamma di Angelo, nato nel 2010 dal rapporto con l’imprenditore Simon Konecki (il matrimonio è durato dal 2018 al 2020).

Rich Paul ha invece tre eredi, di cui non ha mai parlato apertamente. Non ha mai rivelato chi è la madre dei tre bambini. Poco e nulla si sa di Rich, eccezion fatta per la breve frequentazione di anni fa con Jennifer Meyer, figlia dell’ex vicepresidente del colosso dell’intrattenimento NBC Universal, Ronald Meyer.