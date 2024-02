Tutto su Pietro Tartaglione, l'avvocato ed ex corteggiatore di "Uomini e Donne" che ha conquistato il cuore di Rosa Perrotta

Fonte: IPA Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione al Festival di Venezia 2023

Pietro Tartaglione è il fidanzato di Rosa Perrotta, ex tronista e concorrente de L’Isola dei Famosi. Sguardo intenso, capelli neri e fisico atletico: il bel Pietro ha conquistato la sua fidanzata negli studi di Uomini e Donne approdando nel programma con il ruolo di corteggiatore. In pochissimo tempo il giovane è riuscito a conquistare la modella, tanto che poco dopo la scelta lei ha dichiarato: “Lui ha tutto quello che mi piace in un uomo”. A distanza di anni dal programma, la coppia rimane affiatata. Ma scopriamo qualcosa di più su Tartaglione.

Chi è Pietro Tartaglione: lavoro, curiosità e hobby

Pietro Tartaglione è originario di Caserta: è nato a Marcianise il 15 ottobre 1990 ed è del segno zodiacale della Bilancia. Adora lo sport, i viaggi, ma soprattutto le motociclette, tanto che ne possiede addirittura tre. Lavora nel suo studio legale ed è laureato in Giurisprudenza, non solo, nel tempo libero si diverte anche a posare come modello. Ha due sorelle, Paola e Adele, ed è anche un grande appassionato di Calcio (gioca nella Rey League del calcio a cinque).

Sui social è una vera star e il suo profilo Instagram è piuttosto seguito. Fra le foto pubblicate dal giovane avvocato ci sono tantissimi scatti che lo ritraggono insieme a Rosa Perrotta o con gli amatissimi figli. “Ho deciso di partecipare a Uomini e Donne per lei”, ha svelato durante un’intervista a Vero. “Appena l’ho vista in tv è stato amore a prima vista, l’intesa è stata immediata”. Dopo la scelta i due sono andati a convivere a Milano, dove Rosa Perrotta viveva e lavorava prima di partecipare al reality di Maria De Filippi.

Il legame con Rosa Perrotta, da Uomini e Donne ai due figli

“La nostra storia prosegue a gonfie vele, stiamo vivendo una favola magica, siamo al settimo cielo, ringrazieremo sempre Maria De Filippi per averci fatto incontrare”. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne non è mai comparso in studio durante la partecipazione della Perrotta all‘Isola dei Famosi risalente al 2018, ma ha comunque difeso la compagna dagli attacchi di Nadia Rinaldi.

Nell’ultima puntata (super emozionante) dell’Isola dei Famosi del 2018, Pietro Tartaglione ha deciso di chiedere la mano di Rosa Perrotta con un’emozionante discorso. “Io avrei un’infinità di cose da dirti. Ho dimenticato tutto, l’emozione è indescrivibile, nemmeno quando c’è stato il momento della scelta. In questi mesi, stando lontano da te, questo vuoto incolmabile che mi sono portato, mi conferma che sei tu tutto quello che voglio e tutto quello di cui ho bisogno, e soprattutto che nulla ha senso se non ci sei tu accanto a me. Ed è per questo che… Rosa, mi vuoi sposare?”.

Dopo la proposta di matrimonio, inizialmente programmato per il 2019, la coppia ha rimandato le nozze e si è spesso parlato di crisi, sempre smentita dai diretti interessati. Dalla loro relazione sono nati due figli, Domenico Ethan e Mario Achille. Nel 2022, la coppia ha messo un punto alla questione matrimonio durante un’intervista a Rtl 102.5. “Non siamo ancora sposati, ma stiamo aspettando il momento giusto”.