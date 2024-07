Tale e Quale Show 2024, Carlo Conti annuncia il cast: chi sono i concorrenti

Fonte: IPA Tale e Quale Show 2024 con Carlo Conti partirà il prossimo 20 settembre su Rai1

Tutto pronto per Tale e Quale Show 2024, uno dei varietà più seguiti e amati del piccolo schermo. Carlo Conti ha annunciato il cast della nuova edizione, che partirà il prossimo venerdì 20 settembre. Confermati alcuni nomi trapelati nell’ultimo periodo come quelli di Justine Mattera e Giulia Penna, ma anche tante sorprese come Carmen Di Pietro e Roberto Ciufoli. Altra importante novità in giuria: Loretta Goggi, che ha deciso di lasciare il programma, sarà sostituita da Alessia Marcuzzi.

Il cast di Tale e Quale Show 2024: chi sono i concorrenti

Carlo Conti ha annunciato sui social chi sono i concorrenti di Tale e Quale Show 2024. Ci sarà Justine Mattera, soubrette e attrice nota per la sua incredibile somiglianza con Marilyn Monroe (e per il suo matrimonio con Paolo Limiti). Poi la comica e imitatrice di Belen Rodriguez Amelia Villano, la cantante francese Kelly Joyce, l’attrice e content creator Giulia Penna, il cantante e attore (che ha interpretato Giuda a teatro in Jesus Christ Superstar) Feysal Bonciani.

Anche quest’anno a Tale e Quale Show non mancheranno ex allievi di Amici di Maria De Filippi. Carlo Conti questa volta ha puntato su Verdiana Zangaro (che ha partecipato al talent show quando ha vinto il rapper Moreno) e Thomas Bocchimpani (protagonista dell’edizione vinta da Andreas Muller e alla quale ha preso parte pure il compianto Michele Merlo).

Nel varietà del venerdì sera troveremo inoltre l’esuberante Carmen Di Pietro – che, siamo sicuri, regalerà momenti iconici al limite del trash come già accaduto al Grande Fratello Vip – e i comici Roberto Ciufoli (ex Premiata Ditta) e Massimo Bagnato (ex Zelig). Infine a Tale e Quale Show 2024 si metterà in gioco Simone Annichiarico, il figlio di Walter Chiari e Alida Chelli, che in passato ha condotto per molti anni Italia’s Got Talent su Canale 5.

Fonte: IPA

Diversi gli esclusi da Tale e Quale Show 2024. Hanno sostenuto il provino, senza successo: Adriana Volpe, Massimiliano Varrese, Beatrice Luzzi, Angela Melillo, Costanza Caracciolo, Elena Barolo, Beppe Quintale, Pamela Petrarolo, Samuel Peron, Corrado Tedeschi e Patrizia Pellegrino.

Fonte: IPA

La nuova giuria di Tale e Quale Show 2024 con Carlo Conti

Altra novità importante di Tale e Quale Show 2024 è la giuria: non ci sarà più Loretta Goggi. Presente fin dalla prima puntata andata in onda nel 2012, la 73enne ha deciso di lasciare la trasmissione per dedicarsi ad altro. Al suo posto Alessia Marcuzzi che, dopo l’addio a Mediaset, si sta facendo sempre più spazio in Rai, dove ha ritrovato la sua verve e spensieratezza che negli ultimi anni erano state messe in ombra dai reality show. Confermati Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Non ci sarà nessun quarto giurato. O meglio non ci sarà nessun quarto giurato fisso. Carlo Conti, che è anche autore di Tale e Quale Show, ha scelto insieme al suo team di perpetrare il modus operandi delle altre edizioni. In ogni puntata ci sarà un quarto giurato diverso, molto probabilmente volti Rai. Secondo le ultime indiscrezioni pare che tra gli ospiti è atteso Stefano De Martino, che in autunno condurrà Affari tuoi al posto di Amadeus, emigrato su Nove.