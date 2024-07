Tale e Quale Show, salta il quarto giurato fisso. Tutte le novità

Fonte: IPA Carlo Conti, le novità di "Tale e Quale Show"

Quasi tutto pronto per Tale e Quale Show, lo spettacolo musicale condotto da Carlo Conti che sta lavorando alla sua messa in onda programmata per la prima serata questo autunno. Un programma amatissimo dagli spettatori che, quest’anno, porta con sé alcune novità, a partire dal quarto giudice: ecco cosa sappiamo.

“Tale e Quale Show 2024”, niente quarto giurato fisso

Moltissimo lavoro per Carlo Conti, che tra le serate del Tim Summer Hits condotte insieme ad Andrea Delogu e l’organizzazione del prossimo Festival di Sanremo, si sta impegnando anche nella prossima edizione del suo Tale e Quale Show. La nuova stagione del programma che si basa sulle imitazioni dei più grandi personaggi della scena musicale è sul punto di chiudere la seconda parte dei provini.

Uno step che avvicina il pubblico alla nuova edizione che li accompagnerà nei venerdì sera di Rai 1 a partire dal 27 settembre. Tra le novità, la grande assenza di Loretta Goggi, che non farà più parte della giuria per via di alcuni problemi personali. Al suo posto, insieme a Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, vedremo quindi Alessia Marcuzzi: un volto già noto all’interno del programma, e che proverà a fare le veci dell’amatissima cantante dopo anni da giurata.

A differenza di quello che era stato ipotizzato in precedenza, però, pare che i giudici rimarranno in tre: secondo le ultime notizie apprese da TvBlog, infatti, nonostante inizialmente si parlasse della ricerca di un quarto giurato fisso, Carlo Conti e i produttori hanno deciso di scegliere un giudice che cambi ogni puntata.

Secondo la testata: “Vedremo infatti di settimana in settimana l’approdo nella giuria dello show della prima rete Rai di un giurato differente. Magari, perché no, uno tale e quale ad un grosso personaggio del mondo dello spettacolo. Una soluzione questa tutto sommato che appare giusta, donando al programma, ogni settimana, un pizzico di diversità.”

“Tale e Quale Show”, i possibili concorrenti

Chiarita la questione legata a un possibile quarto giurato fisso per lo show, rimane grandissima curiosità anche per ciò che riguarda il cast di concorrenti che ci intratterrà con le esibizioni canore. Secondo TvBlog, gli aspiranti imitatori sono stati moltissimi, e la seconda ondata di provini a portato a galla alcuni nomi noti come Patrizia Pellegrino, Angela Melillo, Pamela Petrarolo e Justine Mattera.

Insieme a loro ai casting, pare ci fossero anche il ballerino Samuel Peron, concorrente dell’Isola dei Famosi 2024, Amelia Villano, speaker radiofonicagià nota a Tale e Quale, e Beatrice Luzzi, chiacchieratissima e tornata alla ribalta per la sua partecipazione al Grande Fratello in cui ha ottenuto il secondo posto.

I candidati della seconda ondata di provini si aggiungono ai nomi di quelli provinati in una prima fase, che sembrano essere Adriana Volpe, Massimiliano Varrese, Corrado Tedeschi, il comico Beppe Quintale e le due ex veline di Striscia la Notizia Costanza Caracciolo ed Elena Barolo. Ora, non resta che attendere la stesura del cast definitivo: 11 concorrenti dello show di Carlo Conti che verranno annunciati prima della presentazione dei palinsesti Rai. L’appuntamento per la prima puntata dello show è programmato per il 27 settembre 2024.