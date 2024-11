Tale e Quale Show, anticipazioni dell’8 novembre: le sorprese del gran finale

Fonte: Getty Images Carlo Conti presenta "Tale e Quale Show"

Ultimo appuntamento con Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti che anche in questa stagione ha saputo tenerci compagnia con grandi performance e imitazioni. La puntata finale, prevista per venerdì 8 novembre, promette nuove divertenti esibizioni volte a scoprire chi di loro sarà il vincitore ufficiale di questa edizione.

“Tale e Quale Show”, le anticipazioni dell’8 novembre

Tutto pronto per l’ultima puntata di Tale e Quale Show. Carlo Conti è ancora una volta da padrone di casa nella prima serata di Rai 1 accogliendo per l’ultima volta i concorrenti e le loro incredibili imitazioni.

Un varietà che ha ottenuto un enorme successo, e che nella puntata finale decreta il vincitore: un onore che permetterà di devolvere 30.000 euro all’Airc nella settimana di raccolta fondi per la ricerca sul cancro.

Anche questa settimana, gli undici concorrenti si esibiscono davanti al pubblico e alla giuria formata da Cristiano Malgioglio, noto per i suoi giudizi taglienti e mai scontati, dalla bellissima Alessia Marcuzzi e dall’ironico Giorgio Panariello. Giudice d’onore della serata è invece Paolo Bonolis. Il conduttore, amatissimo dal pubblico, aggiunge un pizzico di divertimento alla serata, valutando le performance degli 11 concorrenti con il suo stile unico.

Le esibizioni della serata

Come sempre, la finale vede esibirsi dal vivo gli undici concorrenti, tutti pronti a dare il massimo in questa gara all’ultimo punto. La scorsa settimana, Amelia Villano ha incantato tutti con la sua interpretazione di Lost on You, assicurandosi la vittoria della puntata. Tuttavia, la classifica generale resta aperta: Verdiana è attualmente in testa, seguita a breve distanza da Feisal Bonciani e Kelly Joyce.

Durante la serata, Simone Annicchiarico si trasforma in Elton John, mentre Massimo Bagnato porta sul palco la sua versione di Drupi. Thomas Bocchimpani, invece, si cimenta con il fascino e la voce di Michael Bublé.

Gli omaggi non finiscono qui: Feisal Bonciani interpreta Ray Charles, mentre Kelly Joyce ci porta indietro nel tempo con Sade, e Justine Mattera propone un’esplosiva Cyndi Lauper. Giulia Penna rende omaggio all’energia di Alexia, e Roberto Ciufoli interpreta una delle icone italiane, Adriano Celentano. Amelia Villano tenta di ripetere il successo della scorsa settimana vestendo i panni di Loredana Bertè.

Per Verdiana, mantenere il primo posto significa stupire tutti con una performance degna di Mina, mentre Carmen Di Pietro aggiunge un pizzico di ironia entrando nei panni del giudice Cristiano Malgioglio, in un’imitazione che promette scintille e risate.

Dove e quando vedere il finale di “Tale e Quale Show”

Per gli spettatori che non vogliono perdere nemmeno un momento di questa serata, l’appuntamento è fissato su Rai 1 alle ore 21.30. La puntata è inoltre disponibile in diretta streaming su RaiPlay, la piattaforma digitale gratuita dell’emittente, per chi desidera seguire l’evento in mobilità o senza televisione.

Con il suo mix di imitazioni, battute e sorprese, la finale di Tale e Quale Show promette di essere uno degli eventi televisivi più attesi di questa settimana: un’occasione per celebrare il talento dei concorrenti e allo stesso tempo di contribuire a una causa importante grazie al premio finale.