“Paolo Bonolis torna in diretta su Rai 1”, dove lo vedremo

Paolo Bonolis sarebbe pronto a tornare in diretta su Rai 1 in qualità di ospite del "rivale" e amico Carlo Conti per l'ultima puntata di Tale e Quale Show

Fonte: IPA Paolo Bonolis

Paolo Bonolis torna in Rai. Non vi è ancora l’annuncio ufficiale, ma l’indiscrezione sta già facendo il giro del web. TvBlog ha scritto che il conduttore in seno a Mediaset, al momento in pausa dai suoi consueti show, e Carlo Conti “si ritroveranno insieme nell’ultima puntata stagionale di Tale e Quale Show“.

Paolo Bonolis ospite di Carlo Conti a Tale e Quale Show

“Prima ancora che due conduttori rivali su due emittenti televisive che si fanno concorrenza, sono due amici, veri”, riporta il sito parlando di Paolo Bonolis e Carlo Conti. “Rivali” sul piccolo schermo in moltissime occasioni – basti pensare alla fascia preserale con Avanti un Altro e L’Eredità -, i due conduttori per la prima volta si ritroveranno insieme nella prima serata di Rai 1.

Fonte: IPA

Pare che Conti abbia convinto l’amico e collega a presenziare nel corso dell’ultima puntata di Tale e Quale Show – in onda il prossimo venerdì 8 novembre – nelle vesti di quarto giurato, figura che in questa edizione del programma per la prima volta non è stata fissa, ma ha visto alternarsi diversi ospiti. Prima di Bonolis si sono avvicendati in studio Geppi Cucciari, Gabriele Cirilli e Stefano De Martino.

“Quello di Paolo Bonolis sarà un ritorno in una diretta prime time di Rai1, territorio che conosce molto bene. Bonolis infatti ha condotto per anni programmi di successo proprio nella fascia di prima serata della prima rete Rai – si legge, con un excursus sulla sua lunga carriera nella TV di Stato -. Ricordiamo I Cervelloni, Fantastica italiana, Beato fra le donne. Ha fatto debuttare su Rai1 Affari tuoi, format che ancora oggi raccoglie ascolti importanti nella fascia di prime time di Rai1 con Stefano De Martino. Per altro Bonolis è stato fra i primi, in tempi non sospetti, a scommettere sulle doti di padrone di casa di De Martino nel gioco dei pacchi. Questo quando in molti non erano molto convinti della scelta del conduttore di STEP (che tornerà a gennaio su Rai2) alla guida del gioco dei pacchi”.

Le voci sul futuro di Bonolis in Rai

Si tratta ovviamente di ipotesi, forse per alcuni di un buon auspicio. Del ritorno di Bonolis in Rai attualmente non vi è alcuna traccia ufficiale, dal momento che il conduttore è in pausa – solo per il momento – in attesa di tornare in onda nel preserale di Canale 5 con la nuova edizione di Avanti un Altro. L’ultima, probabilmente.

Quando il direttore generale Rai – ai tempi AD – Roberto Sergio lo aveva apertamente invitato tra le sue file di conduttori (proponeva Il Senso della Vita, programma cult e indimenticato di Mediaset), Bonolis in un’intervista concessa sempre a TvBlog lo scorso febbraio aveva risposto in modo piuttosto vago: “Non l’ho mai incontrato in vita mia. Non so cosa dirti. Mi fa naturalmente molto piacere che vengano espresse queste opinioni e questi pensieri. Detto questo ci sono mille variabili, mille circostanze. Tante cose che in una situazione di questo genere devono incastrarsi”.

“Io sulla carta farei una cosa diversa dal Senso della vita – aveva aggiunto in quell’occasione -. Il senso della vita era una trasmissione che andava bene a quei tempi. È stata la stura per tante altre trasmissioni che sono diventate dei piccoli spin off. Le cose vanno in qualche modo contemporaneizzate. Alcuni aspetti di quella trasmissione possono essere ripercorsi, ma se si dovesse fare un programma che avesse anche lontanamente quei sapori, dovrebbe avere un’altra struttura. Avendola scritta io quella trasmissione ora la scriverei in altro modo“.

Intanto il contratto con Mediaset è scaduto a giugno e, fatta eccezione per Avanti un Altro nel 2025, non vi sono ulteriori impegni professionali in agenda. Anzi, il conduttore è stato molto chiaro: “A giugno scadono un sacco di cose: pure il desiderio di continuare a fare TV. Fosse stato per me avrei lasciato già da due anni. Sono andato avanti solo perché se smetto comprometto l’esistenza di molte persone, che lavorano con me e hanno famiglia. Per questo ho tenuto duro. Solo che adesso sono veramente stanco”, ha detto a La Stampa.