Anticipazioni Tale e Quale Show del 10 ottobre, le imitazioni della terza puntata

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Carlo Conti

Stasera, venerdì 10 ottobre, torna in prima serata su Rai 1 uno degli appuntamenti più attesi della stagione televisiva: la terza puntata di Tale e Quale Show, condotta come sempre da Carlo Conti e trasmessa in diretta dalle 21,30. La quindicesima edizione del varietà si conferma un successo sotto ogni aspetto: leader di ascolti nel prime time e fortemente presente nei trend dei social, il programma continua a proporre spettacolo, talento e ironia insieme, in un equilibrio perfetto che ne spiega la longevità e il gradimento trasversale del pubblico.

Tale e Quale Show, le imitazioni del 10 ottobre

Anche questa settimana il palco ospiterà una nuova serie di trasformazioni sorprendenti, frutto di ore di prove, trucco e preparazione. Le imitazioni previste per la terza serata spaziano tra generi ed epoche molto diverse della musica italiana e internazionale. Carmen Di Pietro vestirà i panni di Ornella Vanoni, mentre Le Donatella interpreteranno il celebre duo svedese ABBA, rappresentando le inconfondibili Agnetha e Frida. Antonella Fiordelisi tenterà la sfida di Elodie, mentre Pamela Petrarolo omaggerà Gianna Nannini, con la sua energia ruvida e rock.

Sul fronte internazionale, Maryna si cimenterà con la sensualità e la forza scenica di Shakira, mentre Samuele Cavallo, reduce dal trionfo della scorsa settimana, tornerà sul palco nei panni di Marco Mengoni, in un bis che si preannuncia davvero impegnativo. La coppia comica formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli proporrà invece un duetto impossibile tra Tommy Cash e Fiorella Mannoia, una combinazione inedita tutta da guardare. Gianni Ippoliti interpreterà Renato Zero, in una prova che richiede teatralità e controllo vocale, mentre Tony Maiello renderà omaggio a Mango, figura amatissima della musica italiana. A completare la rosa, Peppe Quintale si metterà alla prova con Patrick Hernandez, riportando sul palco le atmosfere disco di fine anni Settanta.

Il segreto del successo di Tale e Quale Show

Come di consueto, tutti i concorrenti canteranno dal vivo, accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. Le loro performance saranno valutate dalla giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, affiancati per l’occasione da un ospite speciale, Leonardo Pieraccioni, che porterà la sua verve toscana come quarto giudice.

Anche il pubblico da casa sarà parte integrante della gara: attraverso i social potrà esprimere le proprie preferenze, assegnando 5, 3 e 1 punto alle esibizioni più apprezzate.

Nella puntata precedente, il terzo posto è andato a Maryna nei panni di Anna Oxa, mentre Flavio Insinna e Gabriele Cirilli hanno conquistato la seconda posizione grazie alla loro interpretazione di Modugno e Sangiorgi. La vittoria è stata di Samuele Cavallo, che con Beautiful Things di Benson Boone ha emozionato pubblico e giuria, portandosi in testa alla classifica provvisoria.

Il successo di Tale e Quale Show si deve anche al lavoro dietro le quinte: costumisti, truccatori, parrucchieri, coreografi e vocal coach costruiscono, settimana dopo settimana, trasformazioni sempre più credibili e spettacolari. Tra i professionisti che seguono gli artisti ci sono Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e l’actor coach Emanuela Aureli, che curano ogni dettaglio, dalla voce ai gesti.

Quando e dove vedere Tale e Quale Show

La terza puntata di Tale e Quale Show va in onda il 10 ottobre dalle 21,30 su Rai1. La conduzione è sempre affidata a Carlo Conti mentre la puntata è visibile in contemporanea su RaiPlay dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.