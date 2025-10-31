Anticipazioni Tale e Quale Show del 31 ottobre, le imitazioni della sesta puntata

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ansa Carlo Conti

Venerdì 31 ottobre 2025 va in onda su Rai1 il penultimo atto di Tale e Quale Show. La sesta puntata dello show di Carlo Conti è cruciale: i concorrenti devono raccogliere punti fondamentali in vista della Finale, che decreterà il Campione la prossima settimana. Con la classifica provvisoria cortissima, lo studio si prepara a vivere una serata all’insegna delle trasformazioni mozzafiato, con un tocco di Halloween e grandi duetti.

Tale e Quale Show, le imitazioni del 31 ottobre

Siamo ormai giunti alla semifinale: i concorrenti cercheranno di dare il massimo, confrontandosi con personaggi che richiedono non solo perfezione vocale, ma anche una profonda immedesimazione scenica. Pamela Petrarolo, che attualmente guida la classifica provvisoria, tenterà il tutto per tutto per mantenere il primato, calandosi in un’icona della musica italiana, Fiorella Mannoia.

A tallonarla da vicino c’è Samuele Cavallo, che in questa puntata dovrà confrontarsi con la delicata emotività di Diodato. L’esibizione, che richiederà grande sensibilità e introspezione, sarà un banco di prova fondamentale per dimostrare la sua versatilità e consolidare la sua posizione in vista del titolo.

Non mancheranno i momenti più audaci e inaspettati: Carmen Di Pietro vestirà i panni di Boy George, il carismatico leader dei Culture Club. Per la showgirl, si prospetta una delle sfide più difficili dal punto di vista del make-up e della caratterizzazione. Le Donatella porteranno sul palco l’accoppiata sanremese di Ditonellapiaga e Rettore. Le gemelle dovranno non solo replicare le due diverse timbriche, ma anche l’energia provocatoria e la complicità scenica che hanno reso celebre il loro brano.

Attesa anche la performance di Antonella Fiordelisi, che si misurerà con la voce pop moderna e fresca di Clara. Infine, la coppia comica formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli si prenderà la licenza di onorare la notte delle streghe con un duetto esilarante e tematico, interpretando niente meno che Frankenstein e Mercoledì Addams in una performance che promette risate e stravaganza.

La giuria e gli ospiti della serata

Ad affiancare gli inossidabili giurati Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, ci sarà un quarto giudice a sorpresa, come da tradizione dello show, pronto a commentare con occhio critico e una dose extra di ironia. I voti della giuria e quelli del pubblico social saranno determinanti per la classifica finale che definirà i contendenti al titolo di Campione in palio la settimana successiva.

Attualmente, in testa si trova Pamela Petrarolo, seguita a breve distanza da Tony Maiello e Samuele Cavallo. I distacchi sono minimi, e con l’assegnazione dei voti della giuria e, soprattutto, del voto social, ogni esibizione può ribaltare la situazione. Nella puntata precedente, il terzo posto è andato a Antonella Fiordelisi e Pamela Petrarolo; secondo classificato Tony Maiello, nei panni di uno straordinario Tiziano Ferro. A vincere la puntata Maryna, che ha trionfato con la sua imitazione di Christina Aguilera.

Quando e dove vedere Tale e Quale Show

La sesta puntata di Tale e Quale Show va in onda il 31 ottobre dalle 21,30 su Rai1, subito dopo l’appuntamento con Affari tuoi. La conduzione è come sempre affidata a Carlo Conti, mentre la puntata è visibile in contemporanea su RaiPlay, dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.

