Anticipazioni Tale e Quale Show del 7 novembre, le imitazioni della finale

Carlo Conti conduce la nuova puntata di "Tale e Quale Show" che per questa stagione è anche l'ultima: tutte le imitazioni

Ansa Carlo Conti

Il viaggio di Tale e Quale Show giunge al traguardo con la finale di venerdì 7 novembre , in onda alle 21,30 su Rai1. Il varietà condotto da Carlo Conti, prodotto con Endemol Shine Italy, si prepara a chiudere questa edizione con una puntata che incoronerà il vincitore finale. Il montepremi di 20000 euro verrà infatti destinato all’ AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, nell’ambito della campagna I giorni della ricerca (3-10 novembre).

Durante la serata, Conti – da anni ambasciatore dell’AIRC – inviterà il pubblico a contribuire alla raccolta fondi, insieme alla giuria e ai protagonisti del programma.

Tale e Quale Show, le anticipazioni del 7 novembre

A contendersi la vittoria ci saranno i dodici finalisti, pronti a fare spettacolo ancora una volta con esibizioni dal vivo e trasformazioni sempre più curate. Gli arrangiamenti musicali saranno, come di consueto, firmati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. In testa alla classifica provvisoria figura Pamela Petrarolo, ma la partita è tutt’altro che chiusa: la finale potrebbe cambiare tutto.

Il parterre delle imitazioni promette grande varietà e omaggi di rilievo. Carmen Di Pietro si misurerà con l’eleganza e la potenza vocale di Mina, mentre Le Donatella si caleranno nei panni iconici delle Gemelle Kessler, tra armonie e coreografie d’altri tempi. Antonella Fiordelisi vestirà il ruolo di Rose Villain, portando un tocco più contemporaneo e urban. La leader della classifica, Pamela Petrarolo, tenterà di confermare la sua posizione con l’energia rock di Emma.

Ci sarà spazio anche per grandi tributi: Maryna interpreterà l’indimenticabile Raffaella Carrà, simbolo di libertà e spettacolo, mentre Tony Maiello si confronterà con la voce e la sensibilità di Gigi D’Alessio. Peppe Quintale dovrà cimentarsi con il timbro potente di Tom Jones, e Samuele Cavallo porterà sul palco l’anima rock di Bon Jovi. Grande emozione per Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che renderanno omaggio a due giganti dello spettacolo italiano, Gigi Proietti e Claudio Villa. Infine, Gianni Ippoliti interpreterà Cristiano Malgioglio, chiudendo con ironia e autoironia il cerchio delle imitazioni.

La giuria

A valutare le performance sarà la consueta giuria formata da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi. Per la serata finale si uniranno due ospiti speciali: Nicola Savino, futuro conduttore di Tali e Quali, e Orietta Berti, che aggiungerà la sua esperienza e il suo sguardo musicale come quinto giudice. Anche il pubblico da casa potrà esprimersi attraverso i social ufficiali del programma, rendendo la gara ancora più partecipata.

Dietro le quinte, il lavoro dei coach sarà determinante per l’esito delle esibizioni: Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e l’actor coach Emanuela Aureli hanno guidato i concorrenti nel perfezionare voce, mimica e interpretazione.

Quando e dove vedere Tale e Quale Show

La finale di Tale e Quale Show si preannuncia come una festa della musica e della solidarietà, dove imitazione e talento diventano strumenti di intrattenimento e impegno civile. L’appuntamento è per venerdì 7 novembre su Rai1 e in contemporanea su RaiPlay dove rimane fruibile anche per i giorni successivi alla messa in onda. Il programma vive anche sui social. L’hashtag per commentare in diretta: #taleequaleshow .

