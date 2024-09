Chi è Thomas Bocchimpani, concorrente di Tale e Quale Show

Fonte: IPA Thomas Bocchimpani

Dai banchi della scuola di Amici di Maria De Filippi a concorrente di uno degli show di Rai 1 più amati dal pubblico italiano. Thomas Bocchimpani continua la strada verso il successo canoro, partecipando alle imitazioni dell’edizione 2024 di Tale e Quale Show. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Chi è Thomas Bocchimpani

Thomas Bocchimpani, conosciuto anche solo come Thomas, è un giovane cantante nato a Bassano del Grappa, classe 2000. Thomas è entrato nel mondo dell’arte fin dall’età giovanile, prediligendo il canto e la danza, e dimostrando sin da subito un grande talento. La sua prima esibizione davanti a un pubblico risale a quando aveva solo 10 anni: il mondo della tv lo accoglie nel 2013, quando partecipa alla quarta edizione di Io canto.

Il suo talento e la sua passione per il mondo dello spettacolo continuano a crescere e, nel 2016, partecipa alla sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. I banchi dello show gli permettono di farsi conoscere dai professori e dal pubblico, e Thomas accede alla fase serale del programma. Sfortunatamente, non riesce a guadagnarsi un posto in finale, ma la sua bravura gli permette di diventare l’unico partecipante dello show a ottenere un contratto discografico pur non essendo rientrato tra i concorrenti della finale.

Subito dopo l’uscita dal programma, infatti, Thomas pubblica l’EP Oggi più che mai, un lavoro che, oltre a raggiungere la seconda posizione in classifica, viene certificato Disco d’Oro dopo solo due settimane. Un avvenimento da record, che lo ha reso l’artista più giovane a ottenerlo in poco tempo. Il 10 giugno 2017 esce Normalità, e Thomas riesce a esibirsi sul palco dei Wind Music Awards e al Summer Festival 2018.

Il 13 ottobre dello stesso anno esce il suo album di esordio, Thomas, anticipato dal singolo È un attimo. Da quell’album nascono anche i brani Il sole alla finestra e Non ridere di me. In occasione dell’arrivo della maggiore età, il cantante ha annunciato l’uscita di Thomas 18 Edition, riedizione con cinque inediti come Non te ne vai mai.

Nel 2019, pronto a portare la sua carriera a un livello successivo, Thomas prova a partecipare a Sanremo Giovani presentando il brano Ne 80 con un’esibizione indimenticabile che, però, non gli ha permesso di arrivare a Sanremo.

Thomas, però, non ha gettato la spugna: nel 2020 pubblica il disco Imperfetto e, nel 2023, si candida per partecipare all’Eurovision Song Contest per rappresentare San Marino con il brano 23:23.

Thomas Bocchimpani a “Tale e Quale Show”

Consapevole del suo incredibile talento e della forza non solo delle sue canzoni, ma anche della sua presenza scenica, Thomas ha deciso di affrontare una nuova avventura: quella che lo vede concorrente insieme ad altre 10 personalità dello spettacolo a Tale e Quale Show, il programma di Rai 1 arrivato alla sua quattordicesima edizione e condotto da Carlo Conti.

“L’emozione di entrare in questo studio è veramente tanta. Un conto è vederlo da casa e un conto è essere qui, su questo palco. Cercherò di riempirlo con tutta l’emozione e l’energia che serve” ha raccontato a SuperGuida TV.

Un progetto, quello di Tale e Quale Show, in cui si misurerà con le imitazioni, branca dell’arte scenica a cui non è abituato: “Mi ci sono cimentato un mese fa quando ho saputo di avere questa opportunità, ma per me è stato sempre un campo inesplorato. Nel contempo penso che sarà molto divertente e interessante per la mia crescita artistica e personale fare questo tipo di percorso”.