Anticipazioni Tale e Quale Show, tutte le imitazioni dell’11 ottobre

Fonte: IPA Carlo Conti

Nella prima serata Rai1 di venerdì 11 ottobre, torna Tale e Quale Show, il celebre programma condotto da Carlo Conti giunto alla sua quattordicesima edizione. La quarta puntata dell’anno vedrà, come sempre, gli 11 concorrenti impegnati in spettacolari trasformazioni, per dar vita alla migliore imitazione possibile delle più grandi star della musica mondiale.

Tale e Quale show, anticipazioni dell’11 ottobre: le imitazioni

Si prospetta una puntata scoppiettante come sempre, con i protagonisti di Tale e Quale pronti ad accogliere la sfida e vestire i panni (e i volti) dei loro beniamini. Un’impresa decisamente non semplice, soprattutto per Simone Annicchiarico – il figlio di Walter Chiari – che si troverà alle prese con un dio del rock: nella quarta puntata dello show dovrà impersonare Mick Jagger dei Rolling Stones. Mentre omaggerà uno dei volti più amati della musica nostrana il giovane cantante Thomas Bocchimpani, stasera imitatore di Tiziano Ferro.

Ci porta in atmosfera sanremese Roberto Ciufoli, che sarà Dargen D’amico. Mentre si vola negli Usa con Amelia Villano e la sua personalissima Dua Lipa. Carmen Di Pietro – non proprio la più talentuosa ma di certo la più divertente di quest’edizione – vestirà i panni di una leggenda della musica italiana: la cantante Rosanna Fratello. Altra leggenda al femminile, Antonella Ruggiero, interpretata da Verdiana Zangaro. Il comico Massimo Bagnato sarà Al Bano o, magari, Romina Power; la bella Giulia Penna imiterà l’altrettanto avvenente Elodie. Kelly Joyce oserà interpretando la regina del rock Tina Turner, e Fisal Bonciani la star del pop Rocky Roberts. Justine Mattera, infine, proporrà uno dei suoi cavalli di battaglia imitando Madonna. A dirigere l’orchestra che offre l’accompagnamento musicale alle performance dei concorrenti, come sempre, il maestro Pinuccio Pirazzoli.

Il quarto giudice di Tale e Quale Show

Alla conduzione, come sempre Carlo Conti – che si prepara al Festival di Sanremo 2025. Al tavolo della giuria, implacabile e frizzantino Cristiano Malgioglio, la cui severità è stemperata dalle battute di Giorgio Panariello. Al loro fianco, per la prima volta in quest’edizione, è Alessia Marcuzzi. E ad affiancare i giurati, anche l’11 ottobre, arriva come da tradizione un giudice ospite. A commentare le strampalate esibizioni dei concorrenti in gara stasera sarà Geppi Cucciari, la comica e conduttrice sarda che, se ne può star certi, non potrà che strappare grandi sorrisi ai telespettatori.

Il cast dietro le quinte e il contributo del pubblico

A creare la magia di Tale e Quale Show, tra i format più amati della televisione italiana, contribuiscono anche coloro che, nel corso della settimana, lavorano da dietro le quinte. Ineguagliabile lo sforzo dei vocal coach che aiutano i concorrenti a calarsi vocalmente nella parte: Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Beccucci e Antonio Mezzancella. Mentre è la coach Emanuela Aureli a prendersi cura del lato attoriale delle esibizioni.

Fondamentale, infine, anche il supporto del pubblico a casa, chiamato a esprimere le proprie preferenze sui social Facebook e X, votando l’esibizione preferita della serata. Le tre performance più votate dai telespettatori riceveranno rispettivamente 5, 3 e 1 punto, salendo così le posizioni della classifica finale provvisoria.