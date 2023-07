Diletta Leotta cede alla Barbie mania: il costume è pazzesco

Fonte: IPA Diletta Leotta splende nel look finto casual: gli accessori valgono 5.000 euro

Ormai è ufficiale: la Barbie mania ha decisamente conquistato tutti, dai vip alle star hollywoodiane. Difficile resistere al richiamo del rosa, del pop, di un femminismo che ci parla di autodeterminazione. Anche Diletta Leotta, dopo il bikini rosa nude, ha optato per un altro grande classico estivo: il costume intero di Barbie. E con lei in foto c’è Loris Karius, con cui si sta godendo le ultime settimane di gravidanza.

Diletta Leotta, la foto in costume su Instagram: la Barbie mania

Ormai mancano poche settimane alla nascita della prima figlia di Loris Karius e Diletta Leotta. Nove mesi sono trascorsi in fretta, e di tempo ne è passato da quando la Leotta, durante la Vigilia di Natale, ha scoperto il regalo più dolce di tutti. Naturalmente, le vacanze sono all’insegna dell’amore e della famiglia: con lei c’è Loris Karius, nella sua Sicilia. In attesa di diventare mamma, ha scelto di lavorare al suo podcast Mamma Dilettante e deliziare i follower su Instagram con look premaman e bikini.

Ma il costume in pieno stile Barbie è davvero pazzesco. “Il mio Ken è migliore del vostro”, ha scritto la conduttrice DAZN su Instagram. L’ensemble è stiloso a dir poco: costume nero, luccicante, con la scritta Barbie in rilievo. Nero su bianco, e si cede alla Barbie mania, che ormai è pura tendenza. Al suo fianco c’è ovviamente Karius, che ha intervistato di recente proprio nel suo podcast.

Barbie mania, cos’è la tendenza che conquista tutti, da Hollywood ai vip

Ormai è Barbiecore. Il film di Greta Gerwig, con Margot Robbie e Ryan Gosling come protagonisti, è uscito da poco, ma è destinato a diventare un cult. Un film sulla bambola più famosa di tutti i tempi, legata al colore rosa, ma non solo: l’audacia e la fiducia di credere in se stesse sempre, al di là della moda e dei trend. L’esplosione di rosa ha toccato tutti, in fatto di stile, certo, ma anche per il make-up o semplicemente come scelta di vita. E, sì, il costume della Leotta ci ha davvero conquistate: perfetto per la Barbie mania.

Diletta Leotta e Loris Karius, l’attesa di diventare genitori

In attesa della nascita della bimba, Diletta Leotta ha intervistato il compagno Loris Karius nel suo podcast Mamma Dilettante. Un momento cruciale, per mettere a nudo fragilità e verità, ma soprattutto per raccontarsi, o ancora per rivelare le proprie speranze. Sì, perché Karius spera che la piccola prenda alcune delle qualità migliori della mamma. “Tu sei sempre positiva e sempre di buon umore. Sei sempre amichevole e aperta con le altre persone”.

E lui? Vuole essere assolutamente un padre super cool. Diletta avrebbe preferito un maschietto? Sì, ma non Loris. “L’importante è che sia un salute. So che tu avevi una preferenza, ma io sono contento che sia una femmina”. Una coppia inattesa, che nel giro di pochi mesi, alla fine, si è ritrovata a condividere l’attesa per la gioia più grande. E chissà cosa riserva loro il futuro: la Leotta, su sua stessa ammissione, è una tradizionalista, quindi attenderà la proposta di matrimonio.