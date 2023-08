Diletta Leotta anticipa i tempi: su Instagram con l’abito bianco (e pancione)

Fonte: IPA Diletta Leotta incinta, i look premaman più belli (senza rinunciare alla sensualità)

Non potrebbe essere più raggiante Diletta Leotta: ormai vicinissima al parto, la bella conduttrice di Dazn si sta godendo gli ultimi giorni di relax prima della nascita della sua piccolina. Nel frattempo non smette di sfoggiare magnifici outfit su Instagram, tra bikini mozzafiato e look che esaltano le sue dolci curve. Tra gli ultimi post ha fatto capolino un abito che fa già sognare: un vestito in satin bianco che fa subito pensare alle nozze con il suo Loris.

Diletta Leotta in abito bianco: splendida (quasi) sposa

Sempre più bella e radiosa, Diletta Leotta sta trascorrendo le sue vacanze in Sicilia, circondata dall’affetto dei suoi cari. La conduttrice ne sta approfittando per lasciarsi coccolare prima della nascita della sua bambina, ormai sempre più vicina: il parto infatti è previsto proprio nel mese di agosto, il 16 per la precisione, nel giorno del compleanno della futura mamma.

Ovviamente sui social non smette di condividere i suoi look premaman: Diletta sta sfoggiando bikini pazzeschi nella sua Sicilia, lasciandosi contagiare anche dalla Barbie mania. I suoi look vacanzieri non si limitano ai costumi da bagno, come ha dimostrato indossando un abito all’uncinetto davvero mozzafiato.

Questa volta Leotta ha fatto impazzire i suoi fan indossando un abito davvero speciale: un vestito bianco in satin con una scollatura sensuale sulla schiena, che ancora una volta mette in risalto le sue forme morbide, abbinato a un paio di sandali con tacco verde fluo. Un look che strizza l’occhio alle tendenze dell’estate e che allo stesso tempo ha già fatto sognare i suoi follower, che non vedono l’ora di ammirarla in abito bianco.

La conduttrice infatti potrebbe presto convolare a nozze con Loris Karius, anche se una data certa – almeno per il momento – ancora non c’è. Quel che è certo è che da qualche tempo ormai Diletta Leotta sfoggia un prezioso pegno d’amore, un anello di fidanzamento che lascia presagire che il matrimonio è nei programmi della coppia.

Alcuni amici hanno spifferato al settimanale DiPiù che in realtà Karius avrebbe già fatto la romantica proposta. “Durante la sua festa di compleanno, Loris ha parlato di matrimonio. Ha chiesto a Diletta di sposarlo”.

La nascita della bambina è sempre più vicina

Manca ormai pochissimo all’arrivo della figlia di Diletta e Loris, ed entrambi non potrebbero essere più felici. Solo poche settimane fa il calciatore è stato ospite del podcast della compagna Mamma Dilettante, durante il quale ha spiegato che sarà un padre amico: “All’inizio le darò una buona vita, sarò presente. Non voglio che perda il controllo. La cosa più importante è che stia in salute”.

Nel frattempo però per i due non è ancora tempo di convivenza, visto che lo sportivo ha davanti una stagione al Newcastle: “Quando gli ho detto questa cosa, lui mi ha risposto: “Ma sai amore, tanto abbiamo tutta la vita per stare insieme”. Per fortuna ho mia madre che verrà ad aiutarmi”.

“Nello stesso periodo nascerà anche la primogenita di mio fratello, che abita sotto di me, nello stesso palazzo” – ha spiegato Diletta Leotta – Insomma ricreeremo a Milano, tra i grattacieli di Porta Nuova, il nucleo di una grande famiglia siciliana”.